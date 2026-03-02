HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Công an làm việc, dựng lại hiện trường vụ xe bán tải "tạt đầu" chèn ngã người đi xe máy chở trẻ em

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Ít ngày sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Hoàng Mai đã làm việc với tài xế ô tô bán tải "tạt đầu" chèn ngã 3 người đi xe máy.

Ngày 2-3, tin cho biết Công an phường Hoàng Mai (Hà Nội) đã làm việc với tài xế ô tô bán tải "tạt đầu" làm ngã 3 người đi xe máy trên đường Đỗ Mười ở Hà Nội (cách nút giao Đỗ Mười - Tam Trinh khoảng 100 m).

Công an dựng lại hiện trường vụ tai nạn ô tô bán tải tạt đầu xe máy chở trẻ em - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng thực nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: V.N.

Cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh được cho là lực lượng chức năng tổ chức dựng lại hiện trường vụ xe bán tải "tạt đầu" xe máy máy tại đoạn đường trước số 24 đường Đỗ Mười theo hướng về cầu Thăng Long. Một số người và phương tiện liên quan đã được đưa tới để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao đoạn video cho thấy hồi 21 giờ 15 phút ngày 27-2, ô tô bán tải màu ghi xám (chưa rõ biển kiểm soát) đang lưu thông trên đường Vành đai 3 đã bất ngờ "tạt đầu" xe máy. Bị "tạt đầu" bất ngờ, người điều khiển xe máy cùng người phía sau bế một trẻ em ngã xuống đường, sát cạnh là chiếc xe tải hạng nặng đang chạy cùng chiều.

Công an dựng lại hiện trường vụ tai nạn ô tô bán tải tạt đầu xe máy chở trẻ em - Ảnh 2.

Thời điểm chiếc xe bán tải "tạt đầu" khiến 3 người trên xe máy ngã xuống đường sát bánh xe tải. Ảnh: Gif

Ngay sau khi "tạt đầu" làm đổ xe máy, tài xế ô tô đã điều khiển chiếc xe bán tải bỏ đi. Ngã xuống đường, song rất may mắn là cả 3 người trên xe máy đều không bị chiếc xe tải đang lưu thông cùng chiều cán phải.

va chạm giao thông tạt đầu xe bán tải tạt đầu tạt đầu xe máy
