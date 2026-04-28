Công an làm việc với chủ nhà vụ thợ khóa bị đe dọa hành hung sau khi mở cửa phòng ngủ

Ngày 28-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an phường Dĩ An (TPHCM) cho biết đã mời các bên liên quan lên làm việc để làm rõ vụ một thợ sửa khóa bị chủ nhà đe dọa bằng hung khí, gây xôn xao mạng xã hội.

Vị lãnh đạo cũng cho hay đang xem xét hướng xử lý, khi có kết quả sẽ thông tin cụ thể sau.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Tại cơ quan công an, người đàn ông thừa nhận đã có lời nói và hành vi thiếu chuẩn mực như nội dung đoạn clip lan truyền.

Theo thông tin ban đầu, chiều 25-4, sau khi đi nhậu về, người này vào phòng ngủ rồi khóa cửa từ bên trong. Do gọi nhiều lần không có phản hồi, lo ngại chồng gặp sự cố sức khỏe, người vợ đã thuê thợ khóa đến mở cửa để kiểm tra.

Khi cửa vừa được mở, người đàn ông bất ngờ tỉnh dậy, cầm dao đe dọa thợ khóa, yêu cầu gắn lại ổ khóa, nếu không sẽ không cho rời khỏi nhà. Dù người vợ liên tục giải thích việc gọi thợ là vì lo lắng, người này vẫn tỏ ra hung hăng, nhiều lần áp sát, vung dao uy hiếp.

Nạn nhân là anh L.T.H (SN 1995, ngụ phường Dĩ An) cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ cùng ngày tại một căn nhà trên đường Lê Hồng Phong. Sau khi hoàn tất công việc và nhận tiền, do bức xúc trước hành vi hung hãn của chủ nhà, anh đã đăng tải đoạn video lên mạng xã hội nhưng hiện đã gỡ bỏ.





