Điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TPHCM, người đàn ông tử vong tại chỗ

Ngày 28-4, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và ô tô đầu kéo container khiến một người đàn ông tử vong.

Người đàn ông tử vong sau cú tông vào đuôi container đang dừng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 15 phút ngày 27-4, ông M.V.T. (49 tuổi, ngụ phường Đông Hòa, TPHCM) điều khiển xe máy biển số 61D1-548... lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn theo hướng An Phú đi Tân Vạn.

Khi đến gần giao lộ với đường Cây Da (phường Tân Đông Hiệp), xe máy do ông T. điều khiển bất ngờ tông vào đuôi ô tô đầu kéo container biển số 50E-393... đang dừng trong làn xe máy.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân đập đầu vào phía sau container, ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08) thuộc Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Tân Đông Hiệp nhanh chóng có mặt, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.