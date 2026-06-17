Công an làm việc với người đàn ông vì tương tác với trang Thoibao.de

Công an làm việc với người đàn ông vì có tương tác với một số bài viết từ trang Thoibao.de

Ngày 17-6, Công an xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa mời một người trên địa bàn đến làm việc liên quan việc theo dõi, tương tác với các nội dung chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ cơ quan công an, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook "L.Đ", do ông Đ.V.T. (45 tuổi, trú thôn Xuân Hải, xã Phú Trạch) quản lý, sử dụng thường xuyên theo dõi, tiếp cận và tương tác với một số bài viết từ trang Thoibao.de cùng các hội, nhóm có nội dung bị xác định là giả mạo, bịa đặt, xuyên tạc.

Công an xã Phú Trạch đã mời ông T. đến làm việc để làm rõ vụ việc. Tại buổi làm việc, ông T. thừa nhận đã bình luận, tương tác với một số nội dung chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Người này sau đó chủ động gỡ bỏ các bình luận liên quan và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng mạng xã hội.

Theo Công an xã Phú Trạch, đơn vị đã tiến hành nhắc nhở, giáo dục, răn đe đối với trường hợp trên; đồng thời khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên không gian mạng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dùng mạng xã hội chỉ tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các nội dung chưa được kiểm chứng, sai sự thật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.