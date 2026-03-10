Công an lật tẩy chiêu lừa mới từ kẻ mua Vietlott gặp "mạng lỗi"

Ngày 10-3, TAND TPHCM đã trả hồ sơ đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức liên quan nhóm đối tượng chuyên sử dụng công nghệ cao để làm giả hóa đơn chuyển khoản ngân hàng.



Các bị cáo gồm Phạm Quang Chiến (SN 1997), Đào Thanh Chung (SN 1998, cùng quê Hải Phòng) và Trần Bá Quyền (SN 2006, quê Ninh Bình).

Chiêu trò "vẽ" bill ngân hàng

Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền tiêu xài, các đối tượng đã tìm hiểu và sử dụng những ứng dụng ngân hàng ảo hoặc các trang web chuyên dụng như "Sieutool" hay các đường link qua Telegram (như Bank247tu) để tạo ra những hình ảnh thông báo chuyển tiền thành công giả mạo.

Thủ đoạn của chúng rất tinh vi, chỉ cần nhập thông tin về số tài khoản, tên người nhận, số tiền và thời gian giao dịch, phần mềm sẽ xuất ra một hình ảnh "bill" chuyển tiền có giao diện y hệt của các ngân hàng lớn. Các đối tượng thậm chí còn mua các "bill" giả này với giá chỉ 50.000 đồng/hóa đơn để thực hiện hành vi lừa đảo.

Hàng loạt nạn nhân sập bẫy "số dư ảo"

Cơ quan điều tra xác định từ ngày 15-3-2024 đến ngày 26-3-2024, nhóm này đã thực hiện trót lọt 9 vụ lừa đảo trên địa bàn TPHCM với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 683 triệu đồng.

Các bị cáo tại toà

Một trong những vụ điển hình diễn ra tại điểm kinh doanh vé số Vietlott trên đường Bùi Đình Túy (quận Bình Thạnh cũ). Bị cáo Phạm Quang Chiến đã giả vờ mua lượng lớn vé số và yêu cầu rút thêm tiền mặt với tổng trị giá 30 triệu đồng. Sau đó, Chiến đưa hình ảnh xác nhận chuyển tiền thành công trên điện thoại cho chủ cửa hàng xem để lấy tài sản rồi tẩu thoát.

Không chỉ dừng lại ở vé số, nhóm này còn nhắm đến nhiều loại tài sản có giá trị khác. Các đối tượng thường phân công vai trò cụ thể, người vào giao dịch trực tiếp, người nổ máy xe chờ sẵn bên ngoài.

Khi nạn nhân thắc mắc vì sao chưa nhận được tiền, chúng sẽ dùng các lý do như "mạng bị lỗi", "ngân hàng chuyển chậm" hoặc "khác hệ thống nên tiền chưa tới ngay" để tạo lòng tin và nhanh chóng rời đi. Sau khi thực hiện xong hành vi, chúng thường xóa sạch dữ liệu tin nhắn trên Zalo, Telegram để tránh bị truy vết.