Công an mời làm việc 2 vợ chồng tự ý đòi thu tiền đỗ xe ô tô đi chợ Viềng

Ngày 24-2, đại diện UBND xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an xã Vụ Bản đã mời 2 vợ chồng liên quan đoạn clip "đòi thu tiền đỗ xe" gần cổng chùa Gôi (xã Vụ Bản) trái quy định lên làm việc.

Vợ chồng ông T. bà H. được mời lên công an làm việc về hành vi tự ý thu tiền đỗ xe trái quy định

Trước đó, ngày 23-2 trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 người dân tranh cãi với tài xế ô tô về việc thu 100.000 đồng khi xe đỗ trước khu vực gần cổng chùa Gôi. Sự việc sau đó đã gây bất bình dư luận.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Vụ Bản đã vào cuộc, mời 2 người trong clip lên làm việc. Tại cơ quan công an, 2 người được xác định là ông T.T.T. và bà N.T.H. (là vợ chồng, cùng ngụ thôn Non Côi, xã Vụ Bản).

Hình ảnh người phụ nữ tranh cãi đòi thu tiền đỗ xe của người dân đi chợ Viềng. Ảnh cắt từ clip

Vợ chồng ông T. đã có hành vi thu tiền của 1 xe ô tô 16 chỗ đỗ trên đường, trái quy định. Tại đây, Công an xã Vụ Bản đã nhắc nhở, đồng thời yêu cầu vợ chồng ông T. chấm dứt ngay việc trông, giữ xe và thu tiền trái quy định.

Qua vụ việc trên, Công an xã Vụ Bản đề nghị người dân không tự ý tổ chức trông, giữ xe khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Khi phát hiện các hành vi vi phạm tương tự, kịp thời thông báo cho Công an xã Vụ Bản để xử lý.