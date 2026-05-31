Công an ở TPHCM bắt 2 người sau khi 1 tài xế dương tính với ma túy

Ngày 31-5, Công an phường Thủ Đức, TPHCM cho biết vừa truy bắt người bán ma tuý cho tài xế xe tải.

Công an làm việc với Hồ Ngọc Trinh và Nguyễn Tuấn Anh.

Trước đó, sáng 27-5, tổ công tác Công an phường Thủ Đức phối hợp Đội CSGT Cát Lái (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) kiểm tra một xe tải ở khu vực cụm cảng Trường Thọ. Kết quả cho thấy tài xế Lê Văn Mừng, 36 tuổi, quê TP Cần Thơ dương tính với chất ma tuý.

Từ lời khai của Mừng, Ban Chỉ huy Công an phường Thủ Đức chỉ đạo lập ngay tổ công tác để rà soát dấu vết, và nhanh chóng xác định Hồ Ngọc Trinh, 22 tuổi, cung cấp ma tuý cho Mừng.

Trinh không hoạt động một mình mà còn liên quan Nguyễn Tuấn Anh, 22 tuổi. Cả hai liên tục đổi nơi ở, di chuyển qua nhiều khách sạn, nhà nghỉ ở TPHCM gây khó khăn cho lực lượng.

Đến chiều 28-5, lực lượng công an phát hiện Anh chở Trinh tại khu vực chung cư trên đường Nơ Trang Long nên ập vào bắt giữ. Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện trên người Anh có ma tuý và dụng cụ sử dụng.

Còn ở túi xách Trinh, tổ công tác thu giữ nhiều gói tinh thể nghi là ma túy cùng các tang vật liên quan.

CLIP: Công an phường Thủ Đức lần ra ổ nhóm mua bán ma tuý.