Công an TPHCM quét quảng cáo bẩn: Thêm nhiều người bị xử lý

Ngày 31-5, Công an TPHCM cho biết nhiều địa phương đã xử lý nghiêm tình trạng dán quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị.

Quảng cáo sai quy định cho nhà thuốc.

Cụ thể, khoảng 10 giờ ngày 30-5, Công an phường Cát Lái tuần tra tại đường số 7, khu phố 11 thì phát hiện Lê Minh Giàu, 35 tuổi và Lê Nhật Đông, 44 tuổi đang treo quảng cáo nội dung "nhà thuốc Pharmacity, nhận ngay phiếu mua hàng".

Tổ công tác sau đó mời cả hai về trụ sở làm việc. Giàu và Đông thừa nhận đã treo quảng cáo trái phép. Công an phường Cát Lái lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính Giàu và Đông với mức tiền 2,5 triệu đồng, theo điều 8 Nghị định 282/2025, đồng thời buộc gỡ các quảng cáo đã treo.

Tại phường Tân Bình, công an chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết dẹp bỏ vấn nạn quảng cáo "rác" trên các tuyến đường trọng điểm.

Lúc 5 giờ ngày 30-5, qua công tác tuần tra, công an phường kiểm tra hành chính 2 thanh niên có có hành vi dán quảng cáo sai quy định tại trước địa chỉ 405 Trường Chinh, phường Tân Bình.

Sau khi về trụ sở công an, cả hai thừa nhận hành vi trực tiếp dán quảng cáo "rút hầm cầu" trái phép của mình.



Cô gái quảng cáo nhà ở xã hội ở khu VSIP2.

Công an phường Tân Bình sau đó lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu khắc phục hậu quả trên các bờ tường, cột điện đã tác động.

Khoảng 15 giờ ngày 28-5, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến đường thuộc khu phố Phú Nghị, lực lượng Công an phường Hòa Lợi phát hiện Nguyễn Thị Bích Thuyền, 27 tuổi đang thực hiện hành vi treo, dán quảng cáo sai quy định với nội dung: "Nhà ở xã hội VSIP2 1 trệt 2 lầu 680 triệu/110m2, nhà hoàn thiện hỗ trợ ngân hàng 0366938114". Cô gái này sau đó cũng bị công an xử lý.

Trước đó, ngày 30-5, Tuổi trẻ Công an TPHCM đã tổ chức hoạt động ra quân bóc xóa quảng cáo sai quy định tại địa bàn khu vực 1 gồm 15 đơn vị: Phường Thủ Dầu Một, Phước Hoà, Phú Giáo, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Chánh Hiệp, Bắc Tân Uyên, Tân Hiệp, Đông Hoà, Thanh An, Hòa Lợi, Trừ Văn Thố, An Phú, Chánh Phú Hoà, Tây Nam. Chỉ ngày hôm đó, hơn 3.150 sản phẩm quảng cáo sai quy định được bóc xoá, tháo gỡ (cho vay tín dụng, hút hầm cầu, chuyển nhà, lắp wifi…). Hơn 300 hộ dân được tuyên truyền, vận động ký cam kết "Trước nhà không dán quảng cáo trái phép". Hơn 30 số điện thoại nghi vấn được thu thập để lập danh sách và xác minh.







