HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Công an TPHCM quét quảng cáo bẩn: Thêm nhiều người bị xử lý

Anh Vũ

(NLĐO) - Công an TPHCM quyết tâm xoá quảng cáo sai quy định trên toàn địa bàn thành phố.

Ngày 31-5, Công an TPHCM cho biết nhiều địa phương đã xử lý nghiêm tình trạng dán quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị.

Công an TPHCM quét quảng cáo bẩn, đừng vi phạm không sẽ bị mời về trụ sở - Ảnh 1.

Quảng cáo sai quy định cho nhà thuốc.

Cụ thể, khoảng 10 giờ ngày 30-5, Công an phường Cát Lái tuần tra tại đường số 7, khu phố 11 thì phát hiện Lê Minh Giàu, 35 tuổi và Lê Nhật Đông, 44 tuổi đang treo quảng cáo nội dung "nhà thuốc Pharmacity, nhận ngay phiếu mua hàng".

Tổ công tác sau đó mời cả hai về trụ sở làm việc. Giàu và Đông thừa nhận đã treo quảng cáo trái phép. Công an phường Cát Lái lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính Giàu và Đông với mức tiền 2,5 triệu đồng, theo điều 8 Nghị định 282/2025, đồng thời buộc gỡ các quảng cáo đã treo.

Tại phường Tân Bình, công an chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết dẹp bỏ vấn nạn quảng cáo "rác" trên các tuyến đường trọng điểm.

Lúc 5 giờ ngày 30-5, qua công tác tuần tra, công an phường kiểm tra hành chính 2 thanh niên có có hành vi dán quảng cáo sai quy định tại trước địa chỉ 405 Trường Chinh, phường Tân Bình.

Sau khi về trụ sở công an, cả hai thừa nhận hành vi trực tiếp dán quảng cáo "rút hầm cầu" trái phép của mình.

Công an TPHCM quét quảng cáo bẩn, đừng vi phạm không sẽ bị mời về trụ sở - Ảnh 2.

Cô gái quảng cáo nhà ở xã hội ở khu VSIP2.

Công an phường Tân Bình sau đó lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu khắc phục hậu quả trên các bờ tường, cột điện đã tác động.

Khoảng 15 giờ ngày 28-5, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến đường thuộc khu phố Phú Nghị, lực lượng Công an phường Hòa Lợi phát hiện Nguyễn Thị Bích Thuyền, 27 tuổi đang thực hiện hành vi treo, dán quảng cáo sai quy định với nội dung: "Nhà ở xã hội VSIP2 1 trệt 2 lầu 680 triệu/110m2, nhà hoàn thiện hỗ trợ ngân hàng 0366938114". Cô gái này sau đó cũng bị công an xử lý.

Trước đó, ngày 30-5, Tuổi trẻ Công an TPHCM đã tổ chức hoạt động ra quân bóc xóa quảng cáo sai quy định tại địa bàn khu vực 1 gồm 15 đơn vị: Phường Thủ Dầu Một, Phước Hoà, Phú Giáo, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Chánh Hiệp, Bắc Tân Uyên, Tân Hiệp, Đông Hoà, Thanh An, Hòa Lợi, Trừ Văn Thố, An Phú, Chánh Phú Hoà, Tây Nam.

Chỉ ngày hôm đó, hơn 3.150 sản phẩm quảng cáo sai quy định được bóc xoá, tháo gỡ (cho vay tín dụng, hút hầm cầu, chuyển nhà, lắp wifi…). Hơn 300 hộ dân được tuyên truyền, vận động ký cam kết "Trước nhà không dán quảng cáo trái phép". Hơn 30 số điện thoại nghi vấn được thu thập để lập danh sách và xác minh.



Tin liên quan

Truy xét "quảng cáo bẩn" đến cùng

Truy xét "quảng cáo bẩn" đến cùng

Công an TPHCM phối hợp chính quyền địa phương truy nguồn gốc quảng cáo trái phép để xử lý nghiêm khắc

Mạnh tay xóa sổ quảng cáo bẩn

Ngày 10-5, Công an TP HCM cho biết đã đồng loạt ra quân bóc xóa các sản phẩm quảng cáo dán sai quy định tại nhiều nơi trên địa bàn.

TPHCM: Mạnh tay xử lý quảng cáo sai quy định

(NLĐO) - Công an xã Tân Nhựt (TPHCM) phối hợp Đoàn Thanh niên xã ra quân bóc gỡ, xử lý quảng cáo sai quy định tại nhiều tuyến đường, khu dân cư

quảng cáo bẩn quảng cáo sai quy định
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo