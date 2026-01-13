HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Công an ở TPHCM xác minh vụ dùng mũ bảo hiểm đánh nhau giữa đường

Anh Vũ

(NLĐO) - Khi đang di chuyển trên đường, hai người đàn ông cầm mũ bảo hiểm lao vào đánh nhau.

Ngày 13-1, Công an phường Tân Sơn Nhất phối hợp Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Công an TPHCM) đang xác minh vụ xô xát trên đường Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất.

- Ảnh 1.

Hai người đàn ông đánh nhau giữa đường.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai người đàn ông đi xe máy đánh nhau bằng mũ bảo hiểm gây náo loạn.

Vụ việc xảy ra tại giao lộ Út Tịch - Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình cũ).

Nội dung cho thấy thời điểm trên, hai người đàn ông đang đi xe máy thì bất ngờ dừng lại. 

Lúc này, người đàn ông mặc đồ xe ôm công nghệ tháo mũ bảo hiểm lao vào đánh người người kia. Người bị tấn công cũng lập tức tháo mũ bảo hiểm đáp trả.

Hiện nguyên nhân đang được xác minh.

Truy xét nhóm học sinh đánh nhau ngay giao lộ ở TP HCM

Truy xét nhóm học sinh đánh nhau ngay giao lộ ở TP HCM

(NLĐO) - Khoảng 5 học sinh mặc đồng phục lao vào đánh nhau giữa giao lộ ở TP HCM.

Xác minh clip nhóm đàn ông dùng mái chèo đánh nhau giữa lũ ở Huế

(NLĐO) - Hình ảnh phản cảm lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhóm người đàn ông dùng mái chèo đánh nhau khi lũ lụt đang bủa vây.

CLIP: Hai nhóm đánh nhau giữa quốc lộ sau va chạm ô tô

(NLĐO) - Sau khi va chạm ô tô trên Quốc lộ 28 (tỉnh Lâm Đồng), 2 nhóm gồm 5 người đàn ông lao vào đánh nhau.

đánh nhau mũ bảo hiểm mạng xã hội
