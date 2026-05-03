Thời sự

Công an Tây Ninh khẩn trương điều tra vụ chồng chém tử vong vợ con

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Công an Tây Ninh khẩn trương vào cuộc điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng

Lực lượng chức năng khống chế nghi phạm

Chiều 3-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết đã huy động lực lượng trực tiếp xuống hiện trường, khẩn trương vào cuộc, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Công an Tây Ninh khẩn trương điều tra vụ chồng chém vợ con tử vong - Ảnh 1.

Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc

Theo đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an xã Vĩnh Công phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nhanh chóng thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng, củng cố hồ sơ, làm rõ động cơ gây án. Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi được triển khai kỹ lưỡng, khách quan nhằm phục vụ quá trình điều tra.

Song song, lực lượng công an tăng cường bảo vệ hiện trường, bảo đảm an ninh trật tự khu vực, trấn an người dân, tránh gây hoang mang dư luận.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, nhiều hộ dân sống gần nhà Nguyễn Tấn Phước (còn gọi là Phú, 32 tuổi, ngụ ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, Tây Ninh) nghe tiếng kêu cứu liên tục phát ra từ bên trong nhà.

Tại đây, họ phát hiện Phước cầm dao tấn công cha mẹ, đồng thời đã sát hại vợ và con nhỏ 2 tháng tuổi.

Trong lúc can ngăn, cha mẹ nghi phạm bị chém trọng thương, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng khống chế đối tượng, phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bắt giữ người đàn ông gây ra thảm án ở Tây Ninh

(NLĐO) - Cơ quan công an ở Tây Ninh đang lấy lời khai, xác minh nguyên nhân dẫn đến vụ thảm án khiến 2 người chết và 2 người bị thương.

