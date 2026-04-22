Thời sự

Vụ người đàn ông bị đâm gục gần cổng KCN ở tỉnh Tây Ninh: Hoàn cảnh đáng thương của nạn nhân

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra vụ công nhân 38 tuổi bị đâm tử vong gần cổng KCN Phước Đông, để lại vợ và con nhỏ 3 tuổi

Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Ngày 22-4, liên quan vụ người đàn ông bị đâm gục sau mâu thuẫn gần cổng chính Khu Công nghiệp Phước Đông (tỉnh Tây Ninh), nạn nhân được xác định là anh N.T.L. (38 tuổi), công nhân làm việc tại một công ty trong khu công nghiệp.

Người thân cho biết, anh L. là lao động chính trong gia đình, làm công việc ruột xe cho một doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Phước Đông. Hằng ngày, anh được mọi người nhận xét là hiền lành, chăm chỉ làm ăn và ít khi xảy ra mâu thuẫn với ai.

"Anh tôi chỉ lo đi làm rồi về chăm sóc cho đứa con nhỏ mới 3 tuổi. Giờ anh mất rồi, không biết vợ và con sẽ xoay xở ra sao" – em trai nạn nhân nghẹn ngào nói.

Theo gia đình, hoàn cảnh của anh L. khá khó khăn. Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ kinh phí để gia đình lo hậu sự.

Người nhà cũng cho biết ban đầu họ nghe thông tin vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa anh L. với một đồng nghiệp trong công ty. 

Vụ người đàn ông bị đâm gục gần cổng KCN Phước Đông tỉnh Tây Ninh - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, tối 21-4, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an phường Gia Lộc điều tra vụ một người đàn ông bị đâm gục sau mâu thuẫn xảy ra gần cổng chính Khu công nghiệp Phước Đông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ cùng ngày, hai người đàn ông được cho là công nhân của một công ty xảy ra cự cãi khi đi chung xe đưa rước công nhân, dẫn đến xô xát.

Khi xe dừng lại tại một con hẻm gần cổng chính Khu Công nghiệp Phước Đông, hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại. Trong lúc xô xát sau khi xuống xe, anh L. bất ngờ bị đối phương dùng vật nhọn đâm gục tại chỗ. Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thiếu niên 16 tuổi bị chặn đường, đánh hội đồng ở Tây Ninh

Thiếu niên 16 tuổi bị chặn đường, đánh hội đồng ở Tây Ninh

(NLĐO) – Một thiếu niên 16 tuổi ở Tây Ninh bị hai thanh niên chặn đường, đánh hội đồng trên tỉnh lộ 823D. Clip lan truyền gây bức xúc.

Làm rõ người đàn ông cự cãi sau va quẹt xe với shipper ở Tây Ninh

(NLĐO) - Sau va chạm với shipper, người đàn ông cự cãi rồi rời hiện trường, CSGT Tây Ninh nhanh chóng truy tìm, xử lý nhiều lỗi vi phạm

Nguyên nhân vụ 2 nhóm phụ nữ đánh nhau, nhiều người vây quanh quay clip

(NLĐO) - Cơ quan công an đã triệu tập những người liên quan đến vụ việc 2 nhóm phụ nữ đánh nhau, nhiều người vây quanh quay clip.

