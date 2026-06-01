Công an Tây Ninh khuyến cáo thực hiện "3 không, 2 chủ động" trên tuyến biên giới

Tình trạng xuất cảnh, nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới Tây Ninh thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự và kéo theo các loại tội phạm khác như lừa đảo, đánh bạc, ma túy.

Các đối tượng liên quan vụ nhập cảnh trái phép bị lực lượng chức năng bắt giữ, bàn giao cho cơ quan điều tra xử lý theo quy định. Ảnh: Biên phòng Tây Ninh

Nhiều người dân vì nhẹ dạ cả tin trước những lời mời gọi "việc nhẹ lương cao", "qua biên giới không cần giấy tờ" hoặc muốn tìm kiếm lợi ích trước mắt đã bất chấp quy định pháp luật, để rồi phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã thụ lý điều tra 5 vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh" theo Điều 347 Bộ luật Hình sự.

Một trường hợp điển hình là bị can Phạm Quốc Kỳ (38 tuổi, ngụ TPHCM). Trước đó, vào tháng 5-2025, Kỳ xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm việc tại một casino.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Quốc Kỳ. Ảnh: Công an Tây Ninh

Tuy nhiên, sau khi sang nước bạn, người này bị đưa vào làm việc trong đường dây lừa đảo trực tuyến với nhiệm vụ dụ dỗ khách hàng tham gia đầu tư chứng khoán qua mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tài sản.

Biết đây là hoạt động vi phạm pháp luật, Kỳ xin nghỉ việc nhưng bị yêu cầu bồi thường hợp đồng 3.000 USD. Sau đó, người này tìm cách liên lạc với lực lượng chức năng Campuchia để được giải cứu và bàn giao về Việt Nam.

Tháng 9-2025, Kỳ bị xử phạt hành chính 4 triệu đồng về hành vi qua lại biên giới không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định. Tuy nhiên, sau khi bị xử phạt, Kỳ vẫn tiếp tục xuất cảnh trái phép sang Campuchia vào tháng 4-2026 để đánh bạc. Khi bị phía Campuchia phát hiện, bắt giữ và trao trả về Việt Nam, Kỳ đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về xuất cảnh.

Không chỉ xử lý các trường hợp xuất cảnh trái phép, lực lượng chức năng trên tuyến biên giới Tây Ninh còn liên tục phát hiện các vụ việc liên quan đến ma túy và tổ chức đưa người vượt biên trái phép.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Tiến (áo đen, thứ 2 từ trái sang) và Nan Aun. Ảnh: Biên phòng Tây Ninh

Mới đây, Đồn Biên phòng Tân Hà (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) đã hoàn tất hồ sơ khởi tố hai vụ án hình sự gồm "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy", đồng thời bàn giao hồ sơ, tang vật và các đối tượng liên quan cho Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo đó, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường 792 vào ngày 24-5, lực lượng biên phòng phối hợp công an địa phương phát hiện một xe máy không gắn biển số chở hai người có biểu hiện nghi vấn. Khi bị yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra, người điều khiển xe bất ngờ quay đầu bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị khống chế.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển là Nan Aun (quốc tịch Campuchia), người ngồi phía sau là Nguyễn Mạnh Tiến (33 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ninh). Bước đầu làm rõ cả hai vừa nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Khám xét trên người Nguyễn Mạnh Tiến, lực lượng chức năng phát hiện gần 5 gam ma túy. Kết quả xét nghiệm cũng cho thấy Nan Aun dương tính với các chất ma túy Methamphetamine và MDMA.

Từ kết quả điều tra, Đồn Biên phòng Tân Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và vụ án "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" để tiếp tục xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về xuất nhập cảnh, không tiếp tay cho các hành vi vượt biên trái phép. Ảnh: Công an Tây Ninh

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, nhiều người vẫn còn tâm lý chủ quan, cho rằng việc vượt biên qua đường mòn, lối mở hoặc đi theo các đối tượng dẫn đường chỉ là vi phạm nhỏ. Tuy nhiên, nếu đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính mà tiếp tục tái phạm thì hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 347 Bộ luật Hình sự với mức phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Để phòng ngừa vi phạm, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm phương châm "3 không, 2 chủ động" gồm: không xuất cảnh, nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở hoặc khu vực ngoài cửa khẩu; không nghe theo lời dụ dỗ đi lao động, làm việc hoặc vượt biên không cần giấy tờ; không tham gia dẫn đường, cảnh giới, chở thuê hoặc hỗ trợ người xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời, người dân cần chủ động thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện các trường hợp tập kết, di chuyển bất thường tại khu vực biên giới và chủ động tố giác các đối tượng môi giới, tổ chức đưa người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân không chỉ bảo vệ bản thân mà còn góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên tuyến biên giới quốc gia.



