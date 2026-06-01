Công an Tây Ninh khuyến cáo thực hiện "3 không, 2 chủ động" trên tuyến biên giới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an Tây Ninh khuyến cáo thực hiện "3 không, 2 chủ động" trên tuyến biên giới

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Tây Ninh liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ xuất nhập cảnh trái phép, ma túy và tổ chức đưa người vượt biên, nhiều trường hợp bị khởi tố hình sự.

Tình trạng xuất cảnh, nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới Tây Ninh thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự và kéo theo các loại tội phạm khác như lừa đảo, đánh bạc, ma túy. 

Công an Tây Ninh khuyến cáo 3 không , 2 chủ động để ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan vụ nhập cảnh trái phép bị lực lượng chức năng bắt giữ, bàn giao cho cơ quan điều tra xử lý theo quy định. Ảnh: Biên phòng Tây Ninh

Nhiều người dân vì nhẹ dạ cả tin trước những lời mời gọi "việc nhẹ lương cao", "qua biên giới không cần giấy tờ" hoặc muốn tìm kiếm lợi ích trước mắt đã bất chấp quy định pháp luật, để rồi phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã thụ lý điều tra 5 vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh" theo Điều 347 Bộ luật Hình sự.

Một trường hợp điển hình là bị can Phạm Quốc Kỳ (38 tuổi, ngụ TPHCM). Trước đó, vào tháng 5-2025, Kỳ xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm việc tại một casino. 

Công an Tây Ninh khuyến cáo 3 không , 2 chủ động để ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 2.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Quốc Kỳ. Ảnh: Công an Tây Ninh

Tuy nhiên, sau khi sang nước bạn, người này bị đưa vào làm việc trong đường dây lừa đảo trực tuyến với nhiệm vụ dụ dỗ khách hàng tham gia đầu tư chứng khoán qua mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tài sản.

Biết đây là hoạt động vi phạm pháp luật, Kỳ xin nghỉ việc nhưng bị yêu cầu bồi thường hợp đồng 3.000 USD. Sau đó, người này tìm cách liên lạc với lực lượng chức năng Campuchia để được giải cứu và bàn giao về Việt Nam. 

Tháng 9-2025, Kỳ bị xử phạt hành chính 4 triệu đồng về hành vi qua lại biên giới không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định. Tuy nhiên, sau khi bị xử phạt, Kỳ vẫn tiếp tục xuất cảnh trái phép sang Campuchia vào tháng 4-2026 để đánh bạc. Khi bị phía Campuchia phát hiện, bắt giữ và trao trả về Việt Nam, Kỳ đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về xuất cảnh.

Không chỉ xử lý các trường hợp xuất cảnh trái phép, lực lượng chức năng trên tuyến biên giới Tây Ninh còn liên tục phát hiện các vụ việc liên quan đến ma túy và tổ chức đưa người vượt biên trái phép.

Công an Tây Ninh khuyến cáo 3 không , 2 chủ động để ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 3.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Tiến (áo đen, thứ 2 từ trái sang) và Nan Aun. Ảnh: Biên phòng Tây Ninh

Mới đây, Đồn Biên phòng Tân Hà (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) đã hoàn tất hồ sơ khởi tố hai vụ án hình sự gồm "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy", đồng thời bàn giao hồ sơ, tang vật và các đối tượng liên quan cho Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo đó, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường 792 vào ngày 24-5, lực lượng biên phòng phối hợp công an địa phương phát hiện một xe máy không gắn biển số chở hai người có biểu hiện nghi vấn. Khi bị yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra, người điều khiển xe bất ngờ quay đầu bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị khống chế.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển là Nan Aun (quốc tịch Campuchia), người ngồi phía sau là Nguyễn Mạnh Tiến (33 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ninh). Bước đầu làm rõ cả hai vừa nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Khám xét trên người Nguyễn Mạnh Tiến, lực lượng chức năng phát hiện gần 5 gam ma túy. Kết quả xét nghiệm cũng cho thấy Nan Aun dương tính với các chất ma túy Methamphetamine và MDMA. 

Từ kết quả điều tra, Đồn Biên phòng Tân Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và vụ án "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" để tiếp tục xử lý theo quy định.

Công an Tây Ninh khuyến cáo 3 không , 2 chủ động để ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 4.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về xuất nhập cảnh, không tiếp tay cho các hành vi vượt biên trái phép. Ảnh: Công an Tây Ninh

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, nhiều người vẫn còn tâm lý chủ quan, cho rằng việc vượt biên qua đường mòn, lối mở hoặc đi theo các đối tượng dẫn đường chỉ là vi phạm nhỏ. Tuy nhiên, nếu đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính mà tiếp tục tái phạm thì hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 347 Bộ luật Hình sự với mức phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Để phòng ngừa vi phạm, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm phương châm "3 không, 2 chủ động" gồm: không xuất cảnh, nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở hoặc khu vực ngoài cửa khẩu; không nghe theo lời dụ dỗ đi lao động, làm việc hoặc vượt biên không cần giấy tờ; không tham gia dẫn đường, cảnh giới, chở thuê hoặc hỗ trợ người xuất nhập cảnh trái phép.

Đồng thời, người dân cần chủ động thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện các trường hợp tập kết, di chuyển bất thường tại khu vực biên giới và chủ động tố giác các đối tượng môi giới, tổ chức đưa người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân không chỉ bảo vệ bản thân mà còn góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên tuyến biên giới quốc gia.


Tin liên quan

Truy đuổi và khống chế 2 đối tượng với biểu hiện nghi vấn ở khu vực biên giới Tây Ninh

Truy đuổi và khống chế 2 đối tượng với biểu hiện nghi vấn ở khu vực biên giới Tây Ninh

(NLĐO)- Lực lượng Biên phòng Tây Ninh bắt giữ 2 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, đồng thời phát hiện gần 5 gam ma túy đá

Bắt đối tượng đang bị Công an TP Hà Nội truy tìm ngay khu vực biên giới Tây Ninh

(NLĐO)- Lực lượng biên phòng và công an địa phương ở Tây Ninh đã bắt giữ một đối tượng liên quan vụ đánh bạc khi đang tìm cách xuất cảnh sang Campuchia

Khép chặt vòng vây, bắt gọn 2 đối tượng ở khu vực biên giới Tây Ninh

(NLĐO)- Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp

xuất nhập cảnh vượt biên trái phép Cơ quan an ninh điều tra khu vực biên giới nhập cảnh trái phép Tây Ninh biên giới tây ninh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo