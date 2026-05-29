Khép chặt vòng vây, bắt gọn 2 đối tượng ở khu vực biên giới Tây Ninh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Khép chặt vòng vây, bắt gọn 2 đối tượng ở khu vực biên giới Tây Ninh

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp

Ngày 29-5, Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến hành vi trộm cắp xe mô tô trên địa bàn.

Hai thiếu niên bị bắt vì trộm xe mô tô tại biên giới Tây Ninh - Ảnh 1.

Bị phát hiện khi chở xe lấy trộm đi tiêu thụ, 2 đối tượng bị bắt. Ảnh: Biên phòng Tây Ninh

Trước đó, từ tin báo của lực lượng công an về việc xuất hiện đối tượng trộm cắp xe mô tô tại xã Phước Chỉ, Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây đã nhanh chóng triển khai lực lượng nắm tình hình địa bàn, tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm.

Đến khoảng 18 giờ 10 phút ngày 27-5, tại khu vực cầu kênh Than Bùn (ấp Gò Nổi, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh), tổ công tác phát hiện 2 thanh thiếu niên điều khiển 2 xe mô tô có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra.

Hai thiếu niên bị bắt vì trộm xe mô tô tại biên giới Tây Ninh - Ảnh 2.

Hai đối tượng bị đưa về Đồn Biên phòng để làm việc sau khi bị bắt giữ. Ảnh: Biên phòng Tây Ninh

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định hai đối tượng gồm Trần Thanh Tùng (SN 2008) điều khiển xe mô tô Honda biển số 70F2-2493 và Trần Gia Khánh (SN 2012) điều khiển xe mô tô Honda biển số 70F2-2540, cùng trú tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. 

Trong đó, xe mang biển số 70F2-2540 được xác định là phương tiện vừa bị trộm tại xã Phước Chỉ, đang trên đường đưa đi tiêu thụ.

Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp xe mô tô nói trên.

Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây đã lập biên bản, đưa các đối tượng về đơn vị để xử lý theo quy định, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho Công an xã Phước Chỉ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin liên quan

Tây Ninh: Bắt giám đốc công ty dùng lao động Bangladesh quá hạn cư trú

Tây Ninh: Bắt giám đốc công ty dùng lao động Bangladesh quá hạn cư trú

(NLĐO)- Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố, bắt tạm giam giám đốc công ty gỗ vì cho 18 người Bangladesh ở lại Việt Nam trái phép

Cái kết cho gã công nhân sát hại chủ quán cà phê để cướp tài sản ở Tây Ninh

(NLĐO)- Do thiếu nợ và cần tiền tiêu xài, nam công nhân 23 tuổi sát hại chủ quán cà phê để cướp tài sản và bị tuyên án tử hình

Tây Ninh phát hiện 365 người dương tính ma túy

(NLĐO) - Chỉ sau 4 ngày ra quân cao điểm, Công an Tây Ninh phát hiện 365 người dương tính ma túy, triệt phá 88 vụ án liên quan

tỉnh Tây Ninh Tây Ninh Bộ đội biên phòng hai đối tượng khu vực biên giới trộm xe tiêu thụ xe gian biên phòng Tây Ninh biên giới tây ninh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo