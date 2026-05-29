Khép chặt vòng vây, bắt gọn 2 đối tượng ở khu vực biên giới Tây Ninh

Ngày 29-5, Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến hành vi trộm cắp xe mô tô trên địa bàn.

Bị phát hiện khi chở xe lấy trộm đi tiêu thụ, 2 đối tượng bị bắt. Ảnh: Biên phòng Tây Ninh

Trước đó, từ tin báo của lực lượng công an về việc xuất hiện đối tượng trộm cắp xe mô tô tại xã Phước Chỉ, Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây đã nhanh chóng triển khai lực lượng nắm tình hình địa bàn, tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm.

Đến khoảng 18 giờ 10 phút ngày 27-5, tại khu vực cầu kênh Than Bùn (ấp Gò Nổi, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh), tổ công tác phát hiện 2 thanh thiếu niên điều khiển 2 xe mô tô có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra.

Hai đối tượng bị đưa về Đồn Biên phòng để làm việc sau khi bị bắt giữ. Ảnh: Biên phòng Tây Ninh

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định hai đối tượng gồm Trần Thanh Tùng (SN 2008) điều khiển xe mô tô Honda biển số 70F2-2493 và Trần Gia Khánh (SN 2012) điều khiển xe mô tô Honda biển số 70F2-2540, cùng trú tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Trong đó, xe mang biển số 70F2-2540 được xác định là phương tiện vừa bị trộm tại xã Phước Chỉ, đang trên đường đưa đi tiêu thụ.

Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp xe mô tô nói trên.

Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây đã lập biên bản, đưa các đối tượng về đơn vị để xử lý theo quy định, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho Công an xã Phước Chỉ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.