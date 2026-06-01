Truy đuổi và khống chế 2 đối tượng với biểu hiện nghi vấn ở khu vực biên giới Tây Ninh

Ngày 1-6, Đồn Biên phòng Tân Hà (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết đã hoàn tất hồ sơ khởi tố 2 vụ án hình sự gồm: "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy", đồng thời bàn giao hồ sơ, tang vật và các đối tượng liên quan cho Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Tiến (áo đen, thứ 2 từ trái sang) và Nan Aun. Ảnh: Biên phòng Tây Ninh

Theo thượng tá Đỗ Văn Khanh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Hà, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng và VKSND hoàn tất các thủ tục tố tụng đối với vụ việc.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 24-5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát phòng chống tội phạm trên tuyến đường 792, tổ công tác của Đồn Biên phòng Tân Hà phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cùng Công an xã Tân Đông phát hiện một xe máy không gắn biển số chở hai người có biểu hiện nghi vấn.

Khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra tại khu vực ấp Tân Kiên, xã Tân Đông, người điều khiển phương tiện bất ngờ quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã truy đuổi và khống chế thành công hai đối tượng tại khu vực tổ 15, ấp Tân Trung, xã Tân Đông.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định người điều khiển xe là Nan Aun (SN 1992, quốc tịch Campuchia), còn người ngồi phía sau là Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1993, ngụ tỉnh Quảng Ninh). Bước đầu xác định cả hai vừa nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng khi vừa nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Ảnh: Biên phòng Tây Ninh



Khám xét trên người Nguyễn Mạnh Tiến, lực lượng chức năng phát hiện một túi nylon chứa 2 túi zip bên trong có chất tinh thể màu trắng. Tiến khai nhận đây là ma túy của mình. Kết quả giám định xác định số ma túy thu giữ có khối lượng gần 5 gam.

Đối với Nan Aun, kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy người này dương tính với chất ma túy Methamphetamine (MET) và MDMA.

Căn cứ kết quả điều tra và giám định, ngày 29-5, Đồn Biên phòng Tân Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và vụ án "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".

Trong đó, vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC04) Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý; vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép được chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra theo quy định.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính Nan Aun về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và xử phạt Nguyễn Mạnh Tiến về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

Ngày 31-5, toàn bộ hồ sơ, tang vật cùng các đối tượng liên quan đã được bàn giao cho cơ quan công an để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.