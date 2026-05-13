Bạn đọc

Công an Tây Ninh "siết chặt" tại hai xã có tai nạn giao thông cao

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Đức Hòa và Mỹ Hạnh (Tây Ninh) ghi nhận tai nạn giao thông tăng cao, lực lượng chức năng triển khai giải pháp kéo giảm

Ngày 13-5, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết trong quý I-2026, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) tại xã Đức Hòa và Mỹ Hạnh diễn biến phức tạp khi cả hai địa phương đều nằm trong nhóm có số vụ tai nạn cao nhất cả nước. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kéo giảm số vụ và số người tử vong trong thời gian tới.

Giải pháp giảm tai nạn giao thông Tây Ninh tại hai xã đức hòa và Mỹ Hạnh năm 2026 - Ảnh 1.

Đức Hòa và Mỹ Hạnh (Tây Ninh) là hai địa bàn ghi nhận số vụ tai nạn giao thông cao trong 3 tháng đầu năm 2026. Ảnh: CSGT Tây Ninh

Theo thống kê, trong 3 tháng đầu năm 2026, xã Đức Hòa xảy ra 10 vụ TNGT làm 11 người tử vong; xã Mỹ Hạnh cũng ghi nhận 10 vụ, khiến 10 người thiệt mạng.

Qua phân tích, nguyên nhân các vụ tai nạn chủ yếu xuất phát từ lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện như sử dụng rượu bia, chạy quá tốc độ, đi sai phần đường, vượt không đúng quy định và thiếu quan sát khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, lưu lượng phương tiện tăng nhanh, nhất là xe tải, xe trọng tải lớn trong khi hạ tầng giao thông chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển cũng làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.

Giải pháp giảm tai nạn giao thông Tây Ninh tại hai xã đức hòa và Mỹ Hạnh năm 2026 - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông được lực lượng chức năng phong tỏa, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: CSGT Tây Ninh

Trung tá Trần Linh, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho hay muốn kéo giảm TNGT bền vững phải bắt đầu từ việc nhận diện đúng nguyên nhân và các điều kiện phát sinh tai nạn.

"Công tác phân tích dữ liệu TNGT được đặc biệt chú trọng để làm cơ sở tham mưu, xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông sát với tình hình thực tế. Trên cơ sở nhận diện rõ các tuyến, địa bàn và khung giờ có nguy cơ cao, lực lượng CSGT triển khai những giải pháp phù hợp nhằm kéo giảm tai nạn một cách bền vững" - trung tá Trần Linh nhấn mạnh.

Giải pháp giảm tai nạn giao thông Tây Ninh tại hai xã đức hòa và Mỹ Hạnh năm 2026 - Ảnh 3.

Tuyên truyền an toàn giao thông tại hai xã Đức Hòa và Mỹ Hạnh (Tây Ninh). Ảnh: CSGT Tây Ninh

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã khảo sát, đánh giá toàn diện hạ tầng giao thông trên nhiều tuyến trọng điểm như Quốc lộ N2, Tỉnh lộ 824, Tỉnh lộ 10, Tỉnh lộ 830 cùng các khu vực trường học, khu dân cư đông đúc.

Qua rà soát, nhiều bất cập về tổ chức giao thông được phát hiện và kiến nghị khắc phục kịp thời như bổ sung hệ thống chiếu sáng, lắp đặt gờ giảm tốc, hoàn thiện biển báo giao thông.

Giải pháp giảm tai nạn giao thông Tây Ninh tại hai xã đức hòa và Mỹ Hạnh năm 2026 - Ảnh 4.

Lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm tại Tây Ninh nhằm kéo giảm tai nạn giao thông. Ảnh: CSGT Tây Ninh

Song song đó, lực lượng CSGT phối hợp với các ngành chức năng điều chỉnh tổ chức giao thông tại những nút giao phức tạp; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, thanh thiếu niên và người dân tại các khu dân cư.

Công tác tuần tra, kiểm soát cũng được tăng cường theo hướng tập trung vào các tuyến, địa bàn và khung giờ có nguy cơ xảy ra tai nạn cao. Tại khu vực trường học và các nút giao thông trọng điểm, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng vào giờ cao điểm nhằm hạn chế ùn tắc và phòng ngừa tai nạn.

Giải pháp giảm tai nạn giao thông Tây Ninh tại hai xã đức hòa và Mỹ Hạnh năm 2026 - Ảnh 5.

Tuyên truyền an toàn giao thông tại hai xã Đức Hòa và Mỹ Hạnh (Tây Ninh). Ảnh: CSGT Tây Ninh

Đặc biệt, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra lưu động vào ban đêm trên các tuyến quốc lộ và những tuyến đường trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán – một trong những nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông – cũng đang được xử lý quyết liệt.

Giải pháp giảm tai nạn giao thông Tây Ninh tại hai xã đức hòa và Mỹ Hạnh năm 2026 - Ảnh 6.

Công an xã Đức Hòa tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không lấn chiếm lòng, lề đường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: CSGT Tây Ninh

Công an các xã đã tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Các chuyên đề xử lý vi phạm như nồng độ cồn, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển được triển khai thường xuyên. Công tác ngăn chặn thanh thiếu niên tụ tập, đua xe trái phép cũng được chú trọng thông qua kết hợp tuần tra thực địa và theo dõi trên không gian mạng.

Toàn cảnh vụ thảm án ở Tây Ninh

(NLĐO) - Nghi phạm Nguyễn Tấn Phú tử vong sau điều trị, nguyên nhân vụ án mạng ở Tây Ninh vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ

Vụ thảm án ở Tây Ninh: Địa phương làm thủ tục báo tử cho nghi phạm

(NLĐO)- Nghi phạm sát hại vợ và con ở Tây Ninh đã tử vong tại bệnh viện sau nhiều ngày điều trị, địa phương làm thủ tục báo tử.

CSGT Tây Ninh siết kỷ luật, lập tổ kiểm tra điều lệnh

(NLĐO) - Nhằm phòng ngừa sai phạm, tiêu cực trong dịp Lễ 30-4 và 1-5, CSGT Tây Ninh siết kỷ luật, lập tổ kiểm tra điều lệnh tại cơ sở

tỉnh Tây Ninh lực lượng chức năng Tây Ninh tai nạn giao thông hiện trường vụ tai nạn hạ tầng giao thông công an tỉnh người tử vong Đức Hoà
