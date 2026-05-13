Pháp luật

Toàn cảnh vụ thảm án ở Tây Ninh

Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Nghi phạm Nguyễn Tấn Phú tử vong sau điều trị, nguyên nhân vụ án mạng ở Tây Ninh vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết để hoàn tất hồ sơ vụ án.

Phát hiện vụ án kinh hoàng giữa buổi trưa

Khoảng 12 giờ trưa ngày 3-5, tại căn nhà cấp 4 ở ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh, người dân địa phương bất ngờ nghe nhiều tiếng la hét phát ra từ bên trong nhà ông Nguyễn Tấn Phú (37 tuổi). Khi chạy đến kiểm tra, nhiều người bàng hoàng phát hiện ông Phú cầm dao tấn công các thành viên trong gia đình.

Thảm án Tây Ninh 2026: Nghi phạm Nguyễn Tấn Phú tử vong sau khi tấn công gia đình - Ảnh 1.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường, phong tỏa căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng ở xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh.

Theo thông tin ban đầu, trong cơn cuồng sát, Nguyễn Tấn Phú đã khiến vợ là chị Đ.T.T. và con trai mới khoảng 2 tháng tuổi tử vong tại chỗ. Khi cha mẹ ruột của Phú chạy vào can ngăn thì cũng bị đối tượng tấn công, gây thương tích nặng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Công phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, triển khai công tác khám nghiệm, thu thập chứng cứ và tổ chức truy bắt nghi phạm.

Lực lượng chức năng khống chế người đàn ông gây ra thảm án ở Tây Ninh

Sau quá trình vận động, áp sát, lực lượng công an đã khống chế được Nguyễn Tấn Phú, đưa về trụ sở để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đến tối 3-5, chính quyền địa phương xác nhận hai nạn nhân bị thương là cha mẹ ruột của Phú đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Sau điều trị, sức khỏe tạm ổn định nên được cho xuất viện để trở về lo hậu sự cho vợ và con của nghi phạm.

Sáng 4-5, thi thể hai nạn nhân tử vong được gia đình đưa về quê tại Cà Mau để an táng.

Xóm nhỏ bàng hoàng, tang thương bao trùm

Sau vụ việc, khu vực ấp Kỳ Châu rơi vào không khí tang thương, nặng nề. Người dân tập trung quanh hiện trường, nhiều người chưa hết bàng hoàng trước vụ việc đau lòng xảy ra trong chính một gia đình.

Thảm án Tây Ninh 2026: Nghi phạm Nguyễn Tấn Phú tử vong sau khi tấn công gia đình - Ảnh 2.

Người dân tập trung theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường sau khi xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Hàng chục người dân từ các khu vực lân cận cũng tìm đến theo dõi, bàn tán về vụ việc. Điều khiến nhiều người sốc nhất là nghi phạm được cho là người ra tay với chính vợ con ruột của mình.

Bà Hoa (60 tuổi, sống gần hiện trường) cho biết khi nghe tin đã "chết lặng".

"Ở đây mấy chục năm rồi, tôi chưa từng thấy vụ nào kinh hoàng như vậy. Phú lại ra tay với chính vợ con mình, nghe mà rùng mình" – bà Hoa nói.

Theo bà Hoa, trước thời điểm xảy ra vụ án, Phú không có biểu hiện gây gổ với hàng xóm, sống khá khép kín và ít giao tiếp.

Thảm án Tây Ninh 2026: Nghi phạm Nguyễn Tấn Phú tử vong sau khi tấn công gia đình - Ảnh 3.

Hiện trường vụ án sau đó được căng dây phong tỏa nghiêm ngặt, lực lượng chức năng túc trực liên tục để bảo vệ và phục vụ công tác điều tra. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Một số người dân khác cho biết Phú làm nghề chế tác bạc tại một tiệm kim hoàn, cuộc sống ổn định, đi làm đều đặn. "Sáng còn thấy Phú đi chợ mua đồ cho vợ, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy" – một người dân chia sẻ.

Khoảng 2 năm trước, Phú kết hôn với chị Đ.T.T. (quê Cà Mau), hai người sống tại căn nhà ở ấp Kỳ Châu và vừa có con trai đầu lòng khoảng 2 tháng tuổi.

"Có thời điểm nghe nói gia đình vừa bán đất được số tiền lớn, nhưng không rõ có liên quan gì hay không" – một người dân cho biết thêm.

Nghi phạm tử vong trong quá trình điều trị

Sau khi bị khống chế, Nguyễn Tấn Phú được Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ để phục vụ điều tra về hành vi giết người. Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe diễn biến xấu, đối tượng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Long An để cấp cứu.

Đến sáng 12-5, Nguyễn Tấn Phú đã tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu được xác định là suy đa tạng, suy hô hấp cấp, diễn tiến nặng.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Công xác nhận đã tiếp nhận thông tin vụ việc và đang thực hiện thủ tục báo tử theo quy định của pháp luật. Phía Bệnh viện Đa khoa Long An cũng cho biết bệnh nhân tử vong trong quá trình điều trị, với nguyên nhân như trên.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng; đồng thời thu thập, củng cố thêm chứng cứ và lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lễ tiễn đưa 2 nạn nhân trong vụ thảm án ở Tây Ninh. Ảnh: Vân Du

Vụ thảm án ở Tây Ninh: Địa phương làm thủ tục báo tử cho nghi phạm

(NLĐO)- Nghi phạm sát hại vợ và con ở Tây Ninh đã tử vong tại bệnh viện sau nhiều ngày điều trị, địa phương làm thủ tục báo tử.

Nghi phạm vụ thảm án ở Tây Ninh đã tử vong do suy đa tạng

(NLĐO)- Nghi phạm gây ra vụ thảm án sát hại vợ và con nhỏ ở Tây Ninh đã tử vong sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện

Luật sư nói gì về việc nghi phạm trong vụ thảm án ở Tây Ninh tử vong?

(NLĐO)- Nghi phạm Nguyễn Tấn Phú tử vong trước khi bị khởi tố, luật sư cho rằng cơ quan điều tra có thể đình chỉ vụ án

