Pháp luật

Công an Thanh Hóa bác tin công an xã "tra tấn, đánh người nhận viện"

Tuấn Minh

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc, bác thông tin công an xã "tra tấn, đánh người nhập viện" lan truyền trên mạng xã hội, khẳng định đó là sai sự thật

Chiều 1-3, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin lan truyền trên mạng xã hội có nội dung cho rằng Công an xã Thanh Phong (Thanh Hóa) trong quá trình làm việc đã "tra tấn, đánh người nhập viện" và khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Công an Thanh Hóa bác thông tin công an xã "tra tấn, đánh người nhận viện" - Ảnh 1.

Đối tượng Lò Văn Khánh tung tin giả bị công an "tra tấn, đánh người nhập viện" làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, tối 26-2, tài khoản Facebook có tên "Phong Khánh" có đăng tải nội dung Công an xã Thanh Phong, tỉnh Thanh Hóa trong quá trình làm việc đã "tra tấn, đánh người phải nhập viện".

Thông tin này nhanh chóng lan truyền, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương và uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị vào cuộc xác minh, làm rõ.

Theo kết quả xác minh ban đầu, trưa ngày 26-2, Công an xã Thanh Phong tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về vụ xô xát, đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên xảy ra trên địa bàn xã với khoảng 35 đối tượng có hung khí trên tuyến tỉnh lộ 520E, đoạn qua địa phận xã Thanh Phong.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Lương Văn Mạnh (SN 2008, ngụ thôn Làng Xằm, xã Thanh Phong) là đối tượng cầm đầu nhóm khoảng 18 thanh niên thuộc địa bàn xã Thanh Lâm (cũ), điều khiển xe máy, mang theo nhiều hung khí đi tìm đánh nhóm thanh niên thuộc xã Thanh Hòa (cũ), khiến một người bị thương.

Công an Thanh Hóa bác thông tin công an xã "tra tấn, đánh người nhận viện" - Ảnh 2.

Nhóm thanh niên liên quan tới vụ việc tại xã Thanh Phong tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Công an xã Thanh Phong đã tiến hành triệu tập Lương Văn Mạnh cùng một số đối tượng liên quan đến trụ sở để làm việc, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Là người trực tiếp tham gia đánh nhau, Lò Văn Khánh (SN 2000; ngụ thôn Làng Xằm, xã Thanh Phong) khi bị triệu tập lên cơ quan công an đã bịa đặt thông tin cho người nhà các đối tượng liên quan khác là bị công an đánh khi bị triệu tập.

Từ thông tin sai sự thật này, khoảng 23 giờ ngày 26-2 người thân và một số đối tượng đã tập trung kéo đến trụ sở Công an xã Thanh Phong, sử dụng điện thoại di động quay video, chụp ảnh, hò hét, chửi bới, gây sức ép đối với lực lượng chức năng.

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác minh, làm rõ toàn bộ nội dung vụ việc.

Đến ngày 28-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập làm việc với 20 đối tượng có liên quan; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng"; "Chống người thi hành công vụ", đăng tải thông tin sai sự thật…

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo trước các thông tin trên mạng xã hội; không tin, không chia sẻ, không bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

