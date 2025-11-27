Công an Thanh Hóa công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

Chiều 27-11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, trao quyết định cho Thượng tá Kim Duy Cương. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Kim Duy Cương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Trao quyết định tặng hoa chúc mừng, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, thể sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đối với lực lượng Công an Thanh Hóa nói chung, cá nhân Thượng tá Kim Duy Cương nói riêng.

Thượng tá Kim Duy Cương, tân Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tin tưởng trên cương vị công tác mới, với bản lĩnh, trình độ, năng lực và kinh nghiệm công tác thực tiễn, Thượng tá Kim Duy Cương sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.