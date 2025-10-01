Những hình ảnh ấm áp tình người trong mưa bão của Công an Thanh Hóa

Sau khi bão số 10 Bualoi đổ bộ vào đất liền, tỉnh Thanh Hóa là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất khi có nhiều người chết, mất tích, hàng ngàn ngôi nhà chìm trong mưa bão.

Công an tỉnh Thanh Hóa đi xuồng vào khu vực cô lập tại xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân trong điều kiện thời tiết mưa trắng trời

Trước tình hình trên, với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", Công an tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng với công an các xã đã đồng hành với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong mọi hoàn cảnh.

Đặc biệt, tại xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, mặc dù hơn 3.000 hộ dân trong xã chìm trong biển nước, nhưng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn không quản ngại khó khăn, hiểm nguy lao vào dòng nước lũ cứu người, tổ chức sơ tán dân, nhất là người già, trẻ nhỏ khỏi các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Thậm chí, có nhiều cán bộ, chiến sĩ dầm mình nhiều giờ trong mưa lũ để tiếp cận người dân ở những thôn xóm xa xôi nhất, chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu giúp người dân ổn định cuộc sống tạm thời, vượt qua khó khăn trước mắt đã để lại những hình ảnh ấm áp, tình người trong mưa bão.

Hình ảnh ấm áp tình người của Công an Thanh Hóa trong mữa bão số 10:

Xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa là những địa phương có hàng ngàn hộ dân bị ngập trong mưa bão số 10

Cảnh sát dùng ca nô, xuồng di chuyển vào những điểm khó khăn, cô lập để tiếp tế nhu yếu phẩm, hỗ trợ đưa người già, trẻ nhỏ tới nơi an toàn

Các nhu yếu phẩm như nước uống, đồ ăn được lực lương chức năng chuẩn bị cẩn thận để lực lượng công an đưa tới những vị trí người dân bị cô lập

Các chiến sĩ Công an Thanh Hóa ngâm mình trong nước, đưa các nhu yếu phẩm tới tận tay người dân

Không chỉ công an mà lực lượng quân đội cũng không quản điều kiện thời tiết để giúp đỡ người dân

Nước ngập tứ bề ở xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa trong ngày 30-9

Lực lượng chức năng chuẩn bị các nhu yếu phẩm cẩn thận để lực lượng công an dùng xuồng tiếp tế người dân

Một người phụ nữ bị cô lập trong mưa lũ nhận những tình cảm thân thương của chiến sĩ công an

Người dân ngôi trên nóc nhà hay trên tầng 2 chờ tiếp tế

Cảnh sát đi xuồng đến từng hộ gia điình ngập lụt để nắm bắt tình hình, triển khai công tác hỗ trợ

Những hình ảnh ấm áp của Công an tỉnh Thanh Hóa với người dân