Công an Thành phố Đồng Nai khởi tố đối tượng Trần Thanh Phương

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an Thành phố Đồng Nai khởi tố đối tượng Trần Thanh Phương

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Phương đã nhiều lần khai thác cát trái phép tại khu vực suối Bưng Môn (phường Long Thành) và từng bị xử phạt hành chính

Ngày 1-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Đồng Nai đã khởi tố Trần Thanh Phương (SN 1989, phường Long Thành) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định của Bộ Luật Hình sự.

Công an Thành phố Đồng Nai khởi tố cát tặc Trần Thanh Phương - Ảnh 1.

Tang vật liên quan vụ án

Công an Thành phố Đồng Nai khởi tố cát tặc Trần Thanh Phương - Ảnh 2.

Lực lượng Công an phường Long Thành kiểm tra, phát hiện hoạt động khai thác cát trái phép tại khu vực suối Bưng Môn

Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND khu vực 2 phê chuẩn theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 6-1-2026, Công an phường Long Thành phát hiện Trần Thanh Phương, T.V.T và N.V.U (cùng trú tại phường Long Thành) đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép tại khu vực suối Bưng Môn.

Quá trình xác minh, xác định các đối tượng đã nhiều lần thực hiện hành vi khai thác khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, nhằm thu lợi bất chính. Đặc biệt, đối tượng Trần Thanh Phương từng bị xử phạt hành chính về hành vi tương tự nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.

Công an Thành phố Đồng Nai khởi tố cát tặc Trần Thanh Phương - Ảnh 3.

Công an đọc lệnh khởi tố Trần Thanh Phương

Qua vụ việc, công an khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác tài nguyên, đặc biệt là hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, suối.

Mọi hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản không có giấy phép đều là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý nghiêm, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người dân khi phát hiện các hành vi khai thác tài nguyên trái phép cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý, góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Tin liên quan

Khánh Hòa: “Cát tặc” hoạt động giữa trưa, bố trí người cảnh giới

Khánh Hòa: “Cát tặc” hoạt động giữa trưa, bố trí người cảnh giới

(NLĐO) - Công an tuần tra bắt quả tang nhóm người hút cát trái phép, có người cảnh giới tại Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

CLIP: Cảnh sát mật phục, dùng súng thị uy bắt nhóm "cát tặc"

(NLĐO) – Lực lượng cảnh sát đường thủy đã mật phục, dùng súng thị uy, bắt quả tang nhóm đối tượng khai thác, vận chuyển cát trái phép.

Kiểm tra, xác minh tình trạng "cát tặc" lộng hành ở cửa sông Văn Úc

(NLĐO)- Lực lượng chức năng TP Hải Phòng đã vào cuộc kiểm tra, xác minh tình trạng "cát tặc" lộng hành tại cửa sông Văn Úc...

khai thác cát cát tặc Công an Thành phố Đồng Nai phường Long Thành suối Bưng Môn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo