Công an Thành phố Đồng Nai khởi tố đối tượng Trần Thanh Phương

Ngày 1-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Đồng Nai đã khởi tố Trần Thanh Phương (SN 1989, phường Long Thành) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định của Bộ Luật Hình sự.

Tang vật liên quan vụ án

Lực lượng Công an phường Long Thành kiểm tra, phát hiện hoạt động khai thác cát trái phép tại khu vực suối Bưng Môn

Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND khu vực 2 phê chuẩn theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 6-1-2026, Công an phường Long Thành phát hiện Trần Thanh Phương, T.V.T và N.V.U (cùng trú tại phường Long Thành) đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép tại khu vực suối Bưng Môn.

Quá trình xác minh, xác định các đối tượng đã nhiều lần thực hiện hành vi khai thác khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, nhằm thu lợi bất chính. Đặc biệt, đối tượng Trần Thanh Phương từng bị xử phạt hành chính về hành vi tương tự nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.

Công an đọc lệnh khởi tố Trần Thanh Phương

Qua vụ việc, công an khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác tài nguyên, đặc biệt là hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, suối.

Mọi hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản không có giấy phép đều là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý nghiêm, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người dân khi phát hiện các hành vi khai thác tài nguyên trái phép cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý, góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.