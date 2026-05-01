Thời sự

Công an thông tin về vụ việc hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng ở Sầm Sơn

Tuấn Minh

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin làm rõ vụ việc liên quan tới hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng ở Sầm Sơn gây xôn xao mạng xã hội.

Tối 1-5, tin từ Công an phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường Số 2 - Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa và UBND phường Sầm Sơn xác minh, làm rõ nội dung trên mạng xã hội chia sẻ hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng, trong đó có giá ghẹ 1,7 triệu đồng/kg.

Công an thông tin vụ việc hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng xôn xao ở Sầm Sơn - Ảnh 1.

Công an phường Sầm Sơn và lực lượng chức năng làm việc với các bên liên quan tới hóa đơn bữa ăn 18 triệu đồng gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an phường Sầm Sơn, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 1-5, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh 1 hóa đơn tạm tính, trên hóa đơn có địa chỉ tại đường Hồ Xuân Hương (Sầm Sơn, Thanh Hóa) với nội dung đăng tải: "Xôn xao hóa đơn 1 bữa ăn ở Sầm Sơn cho hơn chục người giá gần 18 triệu đồng, trong đó có ghẹ đỏ giá 12 triệu đồng… ".

Nội dung và hình ảnh hóa đơn được các trang mạng xã hội đăng tải, chia sẻ nhiều lượt trên Facebook và nhiều bình luận tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Sầm Sơn.

Qua trình xác minh, hóa đơn trên được in ra tại Nhà hàng Chinh Thủy Place có địa chỉ tại đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, do bà Vũ Thị Mai Anh (SN 1997, ngụ tổ dân phố Hồng Thắng, phường Sầm Sơn, Thanh Hóa) làm chủ và đoàn khách gồm 24 người (13 người lớn, 11 trẻ nhỏ) đến từ Hà Nội lưu trú tại khu nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn và đặt ăn tại nhà hàng.

Công an thông tin vụ việc hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng xôn xao ở Sầm Sơn - Ảnh 2.

Hóa đơn bữa ăn được chia sẻ trên mạng xã hội trước đó

Tiến hành xác minh, Công an phường đã làm việc với anh H.D.C. (SN 1992, ngụ phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) là trưởng đoàn và một số thành viên trong đoàn. Qua làm việc, anh C. cho biết mình đại diện đoàn khách có nhắn tin đặt ăn và thỏa thuận giá cả với nhà hàng 18 giờ ngày 30-4. Đến 21 giờ cùng ngày, đoàn ăn xong và thanh toán với số tiền là 17.925.000 đồng, nhà hàng in hóa đơn cho anh C..

Nhà hàng Chinh Thủy Place có bảng niêm yết giá công khai và bán theo giá niêm yết, Đoàn khách thống nhất đặt ăn, không có ý kiến khiếu nại và tiếp tục đặt ăn tại nhà hàng vào buổi chiều nay 1-5.

Về hình ảnh hóa đơn lan truyền trên mạng xã hội, chị U.T.T. (SN 1991, ngụ phường Long Biên, TP Hà Nội) là người đã đăng hóa đơn lên trang cá nhân với nội dung "Năm ngoái đi Cô Tô ăn bữa hải sản no phưỡn mừng 30-4 hết 7-8 triệu, năm nay đi biển Sầm Sơn gấp đôi. Lạm phát đáng lo ngại hay do dịch vụ giá cả ở đất liền cao hơn ở đảo hả các bác".

Bài đăng được nhiều người chia sẻ và bình luận theo hướng tiêu cực, ngay sau đó chị T. đã gỡ bài đăng trên trang cá nhân. Quá trình làm việc, chị T. báo cáo việc đăng bài không nhằm mục đích thu hút lượt tương tác, câu like, chỉ thể hiện quan điểm cá nhân.

Công an thông tin vụ việc hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng xôn xao ở Sầm Sơn - Ảnh 3.

Bảng giá đã được nhà hàng niêm yết công khai

Bà Vũ Thị Mai Anh, Giám đốc nhà hàng Chinh Thuỷ Palace, cho biết nhà hàng đã báo giá trước cho khách, trong quá trình ăn uống và thanh toán, khách đều vui vẻ, thậm chí còn đặt thêm bữa sau. "Khi thông tin lan truyền trên mạng, chúng tôi rất bất ngờ vì điều này ảnh hưởng đến uy tín của nhà hàng"- bà Mai Anh nói.

Trước đó, chiều 1-5, trên mạng xã hội chia sẻ chóng mặt hóa đơn gần 18 triệu đồng cho một bữa ăn của đoàn khách ăn ngày 30-4, có ghi ở Sầm Sơn, Thanh Hóa. Trong thực đơn gồm 14 món: Ngô chiên, ghẹ đỏ to hấp, tôm sú nhỏ nướng, cá mú, hàu nướng mỡ hành, rau mồng tơi, rau muống xào, trứng rán, thịt chưng mắm tép, nước ngọt, nước khoáng, bia Tiger.

Trong số các món ăn nêu trên, món ghẹ đỏ to hấp được tính giá 1,7 triệu đồng/kg, đoàn khách ăn 7 kg tổng hết hơn 12 triệu đồng; món cá mú 600.000 đồng/kg, khách ăn hết 2 kg, nhưng hóa đơn tính thành hơn 1,4 triệu đồng.

Ngay khi hình ảnh hóa đơn xuất hiện trên mạng xã hội đã có nhiều lượt bình luận, chia sẻ chóng mặt, có nhiều ý kiến trái chiều.

Thực hư vụ hóa đơn 4 con ghẹ nặng 2,3 kg ở Hạ Long

(NLĐO)- Du khách vừa đăng tải lên mạng xã hội hóa đơn một bữa ăn tại nhà hàng S.N. 68 và tỏ ra bức xúc với hóa đơn 4 con ghẹ nặng 2,3 kg

Du khách bị "chặt chém" 200.000 đồng/lượt gửi ô tô ở Sầm Sơn

(NLĐO)- Thanh niên thu tiền gửi xe ô tô "chặt chém" khách du lịch ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã bị xử phạt hành chính 15 triệu đồng

VIDEO: Biển Sầm Sơn ken đặc khách ngày đầu nghỉ lễ 30-4, 1-5

(NLĐO)- Dù thời tiết mát mẻ, nhưng hàng vạn du khách đã đổ về Sầm Sơn (Thanh Hóa) để tắm biển trong kỳ nghỉ lễ đầu tiên dịp 30-4 và 1-5

