Xôn xao hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng, trong đó ghẹ đỏ 1,7 triệu đồng/kg ở Sầm Sơn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xôn xao hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng, trong đó ghẹ đỏ 1,7 triệu đồng/kg ở Sầm Sơn

Tuấn Minh

(NLĐO)- Lực lượng chức năng đang vào cuộc xác minh hóa đơn bữa ăn có giá gần 18 triệu đồng, trong đó món ghẹ đỏ 1,7 triệu đồng/kg gây xôn xao ở Sầm Sơn

Chiều 1-5, một lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 2 - Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang phối hợp với chính quyền phường Sầm Sơn và Công an phường vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng được cho ở Sầm Sơn.

Xôn xao hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng, trong đó ghẹ đỏ 1,7 triệu đồng/kg ở Sầm Sơn - Ảnh 1.
Xôn xao hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng, trong đó ghẹ đỏ 1,7 triệu đồng/kg ở Sầm Sơn - Ảnh 2.

Hóa đơn chia sẻ bữa ăn gần 18 triệu đồng, trong đó có món ghẻ đỏ 1,7 triệu đồng/kg gây xôn xao mạng xã hội được cho ở Sầm Sơn

Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, hóa đơn đoàn khách ăn ngày 30-4, có ghi ở Sầm Sơn, Thanh Hóa. Trong thực đơn gồm 14 món: ngô chiên, ghẹ đỏ to hấp, tôm sú nhỏ nướng, cá mú, hàu nướng mỡ hành, rau mồng tơi, rau muống xào, trứng rán, thịt chưng mắm tép, nước ngọt, nước khoáng, bia Tiger.

Trong số các món ăn nêu trên, món ghẹ đỏ to hấp được tính giá 1,7 triệu đồng/kg, đoàn khách ăn 7 kg tổng hết hơn 12 triệu đồng; món cá mú 600.000 đồng/kg, khách ăn hết 2 kg, nhưng hóa đơn tính thành hơn 1,4 triệu đồng.

Tuy nhiên, thông tin trên hóa đơn lại không thể hiện rõ địa chỉ và tên nhà hàng, hay cơ sở kinh doanh nào, chỉ ghi chung chung tại đường Hồ Xuân Hương, Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Xôn xao hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng, trong đó ghẹ đỏ 1,7 triệu đồng/kg ở Sầm Sơn - Ảnh 3.

Lượng khách du lịch đổ về Sầm Sơn rất đông trong những ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Ngay khi hình ảnh hóa đơn xuất hiện trên mạng xã hội đã có nhiều lượt bình luận, chia sẻ chóng mặt, có nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng đơn giá của mặt hàng ghẹ đỏ là quá cao.

"Hiện chúng tôi đã nắm bắt được vụ việc, đang vào cuộc xác minh. Tuy nhiên, cái là bill tính tiền lại không ghi địa chỉ nhà hàng cụ thể, vì thế chúng tôi đang phối hợp với công an để xác minh cụ thể, rõ ràng và có thông tin sau"- lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 2 cho hay.

Đại diện UBND phường Sầm Sơn cũng xác nhận đã nắm được thông tin và đang cho các đơn vị chuyên môn nhanh chóng xác minh, làm rõ.

Tin liên quan

Xôn xao "lễ cúng tạ từ cõi chết trở về", hai vợ chồng ở Gia Lai nói gì?

Xôn xao "lễ cúng tạ từ cõi chết trở về", hai vợ chồng ở Gia Lai nói gì?

(NLĐO) - Bị tai nạn giao thông bất tỉnh và may mắn thoát chết, hai vợ chồng ở Gia Lai tổ chức "lễ cúng tạ từ cõi chết trở về", thu hút sự quan tâm của dư luận

VIDEO: Biển Sầm Sơn ken đặc khách ngày đầu nghỉ lễ 30-4, 1-5

(NLĐO)- Dù thời tiết mát mẻ, nhưng hàng vạn du khách đã đổ về Sầm Sơn (Thanh Hóa) để tắm biển trong kỳ nghỉ lễ đầu tiên dịp 30-4 và 1-5

Du khách bị "chặt chém" 200.000 đồng/lượt gửi ô tô ở Sầm Sơn

(NLĐO)- Thanh niên thu tiền gửi xe ô tô "chặt chém" khách du lịch ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã bị xử phạt hành chính 15 triệu đồng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo