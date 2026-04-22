Công an thu giữ 15 phôi cây muội hồng ở bưu điện

Ngày 22-4, tin từ Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa) cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Công an xã Cẩm Thạch kiểm tra, thu giữ 15 phôi cây muội hồng đang được tập kết tại Bưu điện xã Cẩm Thạch để vận chuyển đi tiêu thụ.

Số phôi cây muội hồng được lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ tại bưu điện xã Cẩm Thạch. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 21-4, có tin báo của quần chúng nhân dân về việc xuất hiện một số đối tượng vận chuyển gốc cây muội hồng đến ký gửi tại Bưu điện xã Cẩm Thạch.

Vào cuộc kiểm tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định đây là phôi cây muội hồng, loài cây rừng tự nhiên đang được khai thác ồ ạt hiện nay để chơi cây cảnh.

Quá trình kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện có 15 phôi cây muội hồng với kích thước đường kính từ 2-5 cm, chiều dài dao động từ 0,3-1,5 m. Toàn bộ phôi cây này không có rễ, không có lá, thân đã khô héo (tổng trọng lượng là 81,5 kg).

Cây cảnh muội hồng thường sống trên núi đá, việc leo trèo đi "săn cây" rất nguy hiểm

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số phôi cây nêu trên đều không có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc lâm sản theo quy định của pháp luật. Các đối tượng liên quan cũng không có mặt tại thời điểm xử lý.

Hiện, số phôi cây muội hồng đã được đưa về trụ sở Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước thực trạng người dân vào rừng khai thác ồ ạt cây muội hồng, ngành kiểm lâm và lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã đưa ra các khuyến cáo. Trong đó, đề nghị các cá nhân, tổ chức kinh doanh tuyệt đối không khai thác, vận chuyển, mua bán hoặc ký gửi các loại lâm sản, cây giống không có nguồn gốc, giấy tờ hợp pháp.

Hành vi tự ý khai thác các loài cây rừng để làm cây cảnh, phôi giống khi chưa được cấp phép là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.