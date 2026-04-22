Thời sự

Công an thu giữ 15 phôi cây muội hồng ở bưu điện

Tuấn Minh

(NLĐO)- Từ tin báo của quần chúng nhân dân, công an xã ở Thanh Hóa đã phối hợp xác minh, thu giữ 15 phôi cây muội hồng đang mang tới bưu điện ký gửi

Ngày 22-4, tin từ Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa) cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Công an xã Cẩm Thạch kiểm tra, thu giữ 15 phôi cây muội hồng đang được tập kết tại Bưu điện xã Cẩm Thạch để vận chuyển đi tiêu thụ.

Công an thu giữ 15 phôi cây muội hồng ở bưu điện - Ảnh 1.

Số phôi cây muội hồng được lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ tại bưu điện xã Cẩm Thạch. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 21-4, có tin báo của quần chúng nhân dân về việc xuất hiện một số đối tượng vận chuyển gốc cây muội hồng đến ký gửi tại Bưu điện xã Cẩm Thạch.

Vào cuộc kiểm tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định đây là phôi cây muội hồng, loài cây rừng tự nhiên đang được khai thác ồ ạt hiện nay để chơi cây cảnh.

Quá trình kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện có 15 phôi cây muội hồng với kích thước đường kính từ 2-5 cm, chiều dài dao động từ 0,3-1,5 m. Toàn bộ phôi cây này không có rễ, không có lá, thân đã khô héo (tổng trọng lượng là 81,5 kg).

Công an thu giữ 15 phôi cây muội hồng ở bưu điện - Ảnh 2.

Cây cảnh muội hồng thường sống trên núi đá, việc leo trèo đi "săn cây" rất nguy hiểm

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số phôi cây nêu trên đều không có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc lâm sản theo quy định của pháp luật. Các đối tượng liên quan cũng không có mặt tại thời điểm xử lý.

Hiện, số phôi cây muội hồng đã được đưa về trụ sở Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước thực trạng người dân vào rừng khai thác ồ ạt cây muội hồng, ngành kiểm lâm và lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã đưa ra các khuyến cáo. Trong đó, đề nghị các cá nhân, tổ chức kinh doanh tuyệt đối không khai thác, vận chuyển, mua bán hoặc ký gửi các loại lâm sản, cây giống không có nguồn gốc, giấy tờ hợp pháp.

Hành vi tự ý khai thác các loài cây rừng để làm cây cảnh, phôi giống khi chưa được cấp phép là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Kiểm lâm Thanh Hóa xử lý cây muội hồng thu giữ như thế nào?

Kiểm lâm Thanh Hóa xử lý cây muội hồng thu giữ như thế nào?

(NLĐO)- Để tránh số cây muội hồng thu giữ bị chết, Kiểm lâm Thanh Hóa đã lên phương án đưa cây về các vườn quốc gia, khu bảo tồn để chăm sóc

Kiểm lâm thu giữ hàng trăm cây cảnh muội hồng, phạt tiền cả trăm triệu đồng

(NLĐO)- Trước cơn sốt chơi cây cảnh muội hồng, Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, xử lý tịch thu hàng trăm cây muội hồng, xử phạt gần 150 triệu đồng.

Đi đào cây cảnh, một người rơi xuống vách núi tử vong

(NLĐO) – 5 người ở tỉnh Phú Yên đến Bình Định đào cây cảnh để bán thì một người rơi xuống vách núi tử vong.

