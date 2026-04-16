HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Kiểm lâm Thanh Hóa xử lý cây muội hồng thu giữ như thế nào?

Tuấn Minh

(NLĐO)- Để tránh số cây muội hồng thu giữ bị chết, Kiểm lâm Thanh Hóa đã lên phương án đưa cây về các vườn quốc gia, khu bảo tồn để chăm sóc

Ngày 16-4, tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này đã lên phương án và có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc đưa số cây muội hồng là tang vật thu giữ của những người đi đào trái phép trong rừng đến các vườn quốc gia, khu bảo tồn để có điều kiện chăm sóc, bảo vệ.

Kiểm lâm Thanh Hóa xử lý cây muội hồng thu giữ như thế nào - Ảnh 1.

Cây muội hồng được lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa thu giữ từ những người đi khai thác trái phép trong rừng. Ảnh: Kiểm lâm cung cấp

Theo đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, đây là tang vật thu giữ từ việc khai thác từ rừng tự nhiên, vì thế không thể đưa ra bán thanh lý để hợp thức hóa tang vật, sẽ gây khó khăn cho việc quản lý lâm sản. Vì thế, phương án tối ưu là đưa số cây, phôi muội hồng đã thu giữ về các vườn quốc gia, khu bảo tồn để chăm sóc.

"Phương án là sẽ đưa toàn bộ cây, thân muội hồng thu được về các Vườn quốc gia Bến En, Xuân Liên và các khu bảo tồn Pù Luông, Pù Hu để tiện cho việc chăm sóc, bảo vệ, bảo tồn"- đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho hay.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, từ cuối tháng 12-2025 đến cuối tháng 3-2026, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, lập biên bản xử lý hơn 30 vụ vi phạm khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép cây muội hồng, thu giữ trên 280 cây, xử phạt hành chính số tiền gần 150 triệu đồng.

Sau khi thu giữ, số cây muội hồng được đưa về trụ sở các Hạt Kiểm lâm và một số cơ sở của Chi cục Kiểm lâm để bảo quản. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nếu không có biện pháp bảo quản, chăm sóc đúng cách, cây muội hồng được thu giữ sẽ chết. Từ đó, lực lượng kiểm lâm mới đưa ra các giải pháp đấu giá hoặc trồng để bảo vệ. Cuối cùng, lực lượng này đã chọn phương án đưa về các vườn quốc gia, khu bảo tồn để chăm sóc.

Kiểm lâm Thanh Hóa xử lý cây muội hồng thu giữ như thế nào - Ảnh 2.

Số cây muội hồng thu giữ được sẽ được đưa về các vườn quốc gia, khu bảo tồn để chăm sóc

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, cây muội hồng chủ yếu mọc ở mỏm đá cheo leo, hoặc rừng có trữ lượng thấp. Muội hồng là dạng cây bụi thân gỗ, chỉ là lâm sản phụ nhưng lại được thổi giá rất cao, việc khai thác cây này rất nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng tới tính mạng.

Để đảm bảo an ninh rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản khuyến cáo người dân cần tỉnh táo đánh giá đúng giá trị cây này để tránh bị cuốn theo "cơn sốt" giá và khai thác, vận chuyển, tàng trữ, mua bán cây muội hồng trái phép.

Được biết, khoảng gần 1 năm nay, tại Thanh Hóa và một số tỉnh lân cận như Phú Thọ, Ninh Bình đang lên cơn sốt thú chơi muội hồng. Có nhiều địa phương rộ lên phong trào người dân kéo nhau vào rừng "săn" muội hồng như tại các xã Như Thanh, Mậu Lâm, Xuân Thái (thuộc huyện Như Thanh cũ), Cẩm Thủy, Thạch Quảng (huyện Thạch Thành cũ)...

Kiểm lâm Thanh Hóa xử lý cây muội hồng thu giữ như thế nào - Ảnh 3.

Việc leo trèo trên vách đá khai thác cây muội hồng rất nguy hiểm

Do muội hồng sống chủ yếu trên núi đá, việc leo trèo để khai thác cây này không chỉ gây nguy hiểm tới tính mạng, mà còn tác động tiêu cực tới an ninh rừng. Tại xã Như Thanh và xã Mậu Lâm, đã có 2 người đi "săn" muội hồng ngã núi, dẫn tới bị thương nặng.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đưa ra khuyến cáo đối với người dân trên địa bàn và cho biết việc săn lùng muội hồng làm cây cảnh, bonsai không những tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng.

Theo Luật Lâm nghiệp 2017, việc tự ý khai thác cây rừng tự nhiên khi chưa được cấp phép là hành vi khai thác lâm sản trái phép. Tùy mức độ vi phạm, người thực hiện có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 35/2019/NĐ-CP hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 232 Bộ luật Hình sự.

Cây muội hồng (tên khoa học Syzygium myrtifolium, thuộc họ Sim) đang trở thành hiện tượng trong giới sinh vật cảnh. Cây có dáng nhỏ nhắn, tán lá cân đối, thân xù xì tạo cảm giác cổ kính, đặc biệt là sắc lá non đỏ hồng nổi bật giữa nền lá xanh mượt khi trưởng thành. Chính vẻ đẹp giản dị mà độc đáo ấy đã khiến muội hồng được giới chơi bonsai, nhà sưu tầm cây cảnh, và cả các chủ không gian thiền, phòng trà, spa đặc biệt ưa chuộng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo