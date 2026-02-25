HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an tìm 18 nạn nhân của chủ tài khoản Facebook “Huy Trần”

Hải Đường

(NLĐO) - Huỳnh Nguyễn Ngọc Huy sử dụng tài khoản Facebook có tên “Huy Trần” đăng thông tin tuyển người làm "việc nhẹ lương cao" tại Campuchia

Ngày 25-2, liên quan vụ lừa đảo sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao", Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tiếp tục điều tra vụ án mua bán người, xảy ra năm 2024 tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Công an Tây Ninh điều tra vụ lừa đảo người lao động qua Facebook năm 2024 - Ảnh 1.

Đối tượng Huỳnh Nguyễn Ngọc Huy bị bắt về hành vi mua bán người

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 12-2023, thông qua mạng xã hội Facebook, Huỳnh Nguyễn Ngọc Huy (SN 2004; ngụ TPHCM) được hướng dẫn xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Sau đó, Huy đến ở tại Công ty Hồng Nguyên, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Tại đây, Huy được giao làm việc tại bộ phận tuyển dụng.

Từ đây, Huy sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook có tên "Huy Trần" đăng thông tin tuyển người làm "việc nhẹ lương cao" tại Campuchia hoặc đến tỉnh Tây Ninh để phụ quán nhậu.

Khi nạn nhân đồng ý, Huy yêu cầu gửi ảnh căn cước công dân, hình ảnh rồi gửi thông báo cho Công ty Hồng Nguyên.

Nếu công ty đồng ý, Huy liên lạc với nạn nhân để hẹn thời gian đi "làm việc". Huy yêu cầu nạn nhân đến TPHCM rồi thuê xe đưa đến khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài. Đến nơi, Huy thuê xe máy đưa nạn nhân xuất cảnh trái phép sang Campuchia và đưa vào Công ty Hồng Nguyên.

Công ty Hồng Nguyên trả tiền lương cho Huy 800 USD/tháng, với chỉ tiêu trong 1 tháng tuyển chọn đưa 3 nạn nhân sang Campuchia. Cứ mỗi nạn nhân được đưa từ Việt Nam đến Công ty Hồng Nguyên, Huy được thưởng thêm 100 USD.

Không những vậy, Huy còn tìm nạn nhân đang làm việc tại công ty khác để chuộc (mua), đưa về Công ty Hồng Nguyên và được thưởng thêm 50 USD/nạn nhân.

Khi sang Campuchia, nếu nạn nhân muốn về Việt Nam, gia đình phải bỏ tiền ra chuộc do phía Công ty Hồng Nguyên yêu cầu; hoặc sẽ bị bán sang công ty lừa đảo khác.

Với thủ đoạn trên, Huy khai nhận, từ đầu năm 2024 đến tháng 8-2025, đã đưa 7 nạn nhân từ Việt Nam sang Campuchia; chuộc được 13 nạn nhân từ các công ty lừa đảo khác ở Campuchia. Tất cả các nạn nhân đều được Huy đưa vào Công ty Hồng Nguyên.

Sau khi Huy bị bắt về hành vi mua bán người, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã xác định, mời làm việc được 2 nạn nhân trong vụ án; còn 18 nạn nhân chưa xác định họ tên, thông tin địa chỉ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh chưa mời làm việc được.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thông báo ai là nạn nhân trong vụ án trên, đề nghị đến trình báo tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: số 123 Trường Chinh, khu phố 6, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh (liên hệ trực tiếp điều tra viên Nguyễn Thanh Phong, điện thoại 0978.383.379).

Gia Lai: Ngăn chặn kịp thời một phụ nữ bị lừa “việc nhẹ, lương cao”

Gia Lai: Ngăn chặn kịp thời một phụ nữ bị lừa “việc nhẹ, lương cao”

Tin việc nhẹ lương cao, người phụ nữ mất 1,4 tỉ đồng vì lừa đảo online

(NLĐO) - Tin lời mời làm việc online, người phụ nữ ở Gia Lai chuyển tiền 46 lần, tổng cộng hơn 1,4 tỉ đồng cho nhóm lừa đảo.

Tin "việc nhẹ lương cao", thiếu niên 15 tuổi từ Bắc Ninh đang tìm cách sang Campuchia

(NLĐO) - Đồn Công an Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài giải cứu thành công cháu bé 15 tuổi ở tỉnh Bắc Ninh bị đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Tin việc nhẹ lương cao, người phụ nữ mất 1,4 tỉ đồng vì lừa đảo online

(NLĐO) - Tin lời mời làm việc online, người phụ nữ ở Gia Lai chuyển tiền 46 lần, tổng cộng hơn 1,4 tỉ đồng cho nhóm lừa đảo.

