Xã hội

Công an tìm thấy iPhone 17 Pro Max bị thất lạc của TikToker Maysaa người Lào

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trong tham gia lễ hội bị mất điện thoại iPhone 17 Pro Max, TikToker Maysaa được Công an Việt Nam tìm thấy và trao trả.

Ngày 12-10, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Ba Đình (Hà Nội) đã tìm thấy chiếc iPhone 17 Pro Max bị thất lạc của cô gái người Lào - Maysaa.

Công an tìm thấy iPhone 17 Pro Max của TikToker Maysaa tại Hà Nội - Ảnh 1.

Công an phường Ba Đình tìm thấy iPhone 17 Pro Max bị thất lạc cho Maysaa. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, khoảng 20 giờ tối 11-10, chị Maysaa (là du học sinh Lào) đến Công an phường Ba Đình trình báo về việc khi tham gia Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất tại khu vực Hoàng thành Thăng Long (phường Ba Đình) đã bị mất điện thoại di động iPhone 17.

Vào cuộc xác minh, đến 21 giờ cùng ngày, được sự hỗ trợ của người dân, Công an phường đã tìm thấy điện thoại và sau đó làm thủ tục trao trả cho chị Maysaa. Nhận được tài sản, chị Maysaa rất vui mừng và đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Công an phường Ba Đình.

Trên nền tảng mạng xã hội, Maysaa, cho biết cô đã nhận lại được chiếc iPhone 17 Pro Max bị mất vào cùng ngày. Cùng với đó, cô đã gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an phường Ba Đình. "Em không biết phải nói gì, thật sự các anh công an quá xuất sắc, tuyệt vời"- nữ TikToker nói.

Maysaa (SN 2001) đang theo học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội). Cô nổi tiếng trên mạng xã hội với 1,4 triệu người theo dõi trên TikTok nhờ khả năng nói tiếng Việt trôi chảy và thực hiện nhiều video chia sẻ văn hóa, giao lưu bạn trẻ hai nước.

