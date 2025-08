Chiều 2-8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt và di lý đối tượng Lê Hoàng Ân (SN 1983; cư trú xã An Minh, tỉnh An Giang) từ TP HCM về địa phương. Ân là đối tượng đang lẩn trốn quyết định truy nã đặc biệt.

Đối tượng Lê Hoàng Ân tại cơ quan điều tra

Theo kết quả điều tra ban đầu, xác định thông qua mạng xã hội, Ân liên hệ đặt làm các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên Ân.

Sau khi nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, từ cuối tháng 6-2023 đến cuối tháng 11-2023, Ân đã mang các giấy này thế chấp cho 3 người dân để lừa đảo chiếm đoạt 620 triệu đồng và 96 chỉ vàng. Khi biết bị Ân lừa, người dân đã đến công an tố giác.

Sau thời gian điều tra, cơ quan công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Ân nhưng Ân đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 21-4-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang (này là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang) ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Ân về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Lê Hoàng Ân

Sau thời gian lẩn trốn, ngày 29-7 vừa qua, Ân đã bị các trinh sát thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP HCM.