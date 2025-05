Công an tỉnh Đắk Lắk công bố quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ

Ngày 29-5, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 2 Phó giám đốc Công an tỉnh.

Công an tỉnh Đắk Lắk công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh MXH

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Nguyễn Văn Bôn và Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân, cùng là Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đại tá Nguyễn Văn Bôn và Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1-6.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức công bố các quyết định trên vào chiều 28-5.

Trao đổi với phóng Báo Người Lao Động Đại tá Nguyễn Văn Bôn cho biết sau khi cơ cấu lại bộ máy thì ông không đủ tuổi vào cấp ủy. Do đó, Đại tá Bôn "nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ chờ hưu" đến năm 2028.