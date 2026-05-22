Công an tỉnh Gia Lai có tân Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra

Sáng 22-5, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 9 trưởng phòng nghiệp vụ.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh, được bổ nhiệm giữ chức Điều tra viên cao cấp, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai.

Cùng dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm 9 trưởng phòng nghiệp vụ.

Cụ thể, thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, được điều động giữ chức Giám thị Trại tạm giam số 1. Đại tá Ninh Thị Minh Hoa, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, được điều động giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông.

Thượng tá Nguyễn Văn Đây, Trưởng phòng An ninh điều tra, được điều động giữ chức Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. Đại tá Nguyễn Trung Hải, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, được điều động giữ chức Trưởng phòng An ninh điều tra.

Thượng tá Nguyễn Trung Hiển, Chánh Thanh tra Công an tỉnh Gia Lai, được điều động giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, được điều động giữ chức Chánh Thanh tra Công an tỉnh.

Đại tá Ngô Gia Cường, Giám thị Trại tạm giam số 1, được điều động giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát hình sự. Đại tá Dương Đức Việt, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, được điều động giữ chức Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ.

Trong khi đó, đại tá Đinh Quang Hào, Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ, được điều động giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Đại biểu chụp hình lưu niệm với các cán bộ Công an tỉnh Gia Lai được bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm và điều động, giao nhiệm vụ mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai - chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, điều động; đồng thời bày tỏ tin tưởng các cán bộ sẽ tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.