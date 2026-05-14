Ông Bùi Danh Đại làm Chánh án TAND tỉnh Gia Lai

Ngày 14-5, Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Bùi Danh Đại – Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk – giữ chức Chánh án TAND tỉnh Gia Lai.

Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Tiến (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm ông Bùi Danh Đại giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Gia Lai.

Dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng lãnh đạo các cơ quan tư pháp địa phương.

Tại buổi lễ, đại diện TAND Tối cao công bố quyết định bổ nhiệm ông Bùi Danh Đại giữ chức Chánh án TAND tỉnh Gia Lai, thay người tiền nhiệm chuyển công tác. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 15-5.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Tiến đánh giá ông Bùi Danh Đại có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, năng lực chuyên môn vững vàng. Đồng thời đề nghị trên cương vị mới, ông Đại tiếp tục phát huy bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm; nâng cao chất lượng xét xử, đẩy mạnh cải cách tư pháp, bảo đảm công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Nhận nhiệm vụ, ông Bùi Danh Đại bày tỏ vinh dự khi được giao trọng trách mới, khẳng định sẽ nỗ lực cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng TAND tỉnh Gia Lai ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.