HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an tỉnh Gia Lai công bố các quyết định về công tác cán bộ

Đức Anh

(NLĐO) - Công an tỉnh Gia Lai điều động 5 cán bộ lãnh đạo cấp phòng nhằm phục vụ yêu cầu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Ngày 3-2, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. 

Công an tỉnh Gia Lai công bố các quyết định về công tác cán bộ - Ảnh 1.

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai trao các quyết định điều động cho 5 cán bộ lãnh đạo phòng

Đại tá Ngô Cự Vinh – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai - chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã trao các quyết định điều động 5 cán bộ. 

Theo đó, thượng tá Nguyễn Thị Minh Thanh, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hậu cần.

Tthượng tá Dương Minh Tiến, Phó Trưởng phòng Hậu cần, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. 

Thượng tá Bùi Xuân Trường, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hậu cần.

Trung tá Lê Thị Hoa, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. 

Thượng tá Nguyễn Thị Hương, Phó Trưởng phòng Hậu cần, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Công tác chính trị.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Ngô Cự Vinh nhấn mạnh công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ là nhiệm vụ định kỳ, thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng, nhằm tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu các cán bộ được điều động nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ, phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác; đồng thời kế thừa những kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, sâu sát cơ sở, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị mới.

Tin liên quan

Công an Gia Lai về đích sớm "Chiến dịch Quang Trung", dựng lại 87 mái ấm cho dân

Công an Gia Lai về đích sớm "Chiến dịch Quang Trung", dựng lại 87 mái ấm cho dân

(NLĐO) – Sau đợt thi công cao điểm, Công an tỉnh Gia Lai đã hoàn thành 100% số căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung”, sớm hơn kế hoạch 23 ngày.

Công an Gia Lai bàn giao 4 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung”

(NLĐO) – Chỉ sau hơn 2 tuần thi công, 4 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” do Bộ Công an hỗ trợ đã được Công an tỉnh Gia Lai bàn giao.

Bộ trưởng Bộ Công an: Gia Lai phải phát triển nhanh, bền vững

(NLĐO) – Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an đề nghị tỉnh Gia Lai cần tập trung phát triển nhanh, bền vững.

Phó giám đốc công tác cán bộ giám đốc công an tỉnh giữ chức vụ Gia Lai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo