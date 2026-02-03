Công an tỉnh Gia Lai công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 3-2, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai trao các quyết định điều động cho 5 cán bộ lãnh đạo phòng

Đại tá Ngô Cự Vinh – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai - chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã trao các quyết định điều động 5 cán bộ.

Theo đó, thượng tá Nguyễn Thị Minh Thanh, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hậu cần.

Tthượng tá Dương Minh Tiến, Phó Trưởng phòng Hậu cần, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Thượng tá Bùi Xuân Trường, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hậu cần.

Trung tá Lê Thị Hoa, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Thượng tá Nguyễn Thị Hương, Phó Trưởng phòng Hậu cần, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Công tác chính trị.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Ngô Cự Vinh nhấn mạnh công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ là nhiệm vụ định kỳ, thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng, nhằm tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu các cán bộ được điều động nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ, phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác; đồng thời kế thừa những kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, sâu sát cơ sở, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị mới.