Thời sự Xã hội

Công an Gia Lai về đích sớm "Chiến dịch Quang Trung", dựng lại 87 mái ấm cho dân

Đức Anh

(NLĐO) – Sau đợt thi công cao điểm, Công an tỉnh Gia Lai đã hoàn thành 100% số căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung”, sớm hơn kế hoạch 23 ngày.

Công an tỉnh Gia Lai ngày 10-1 cho biết toàn bộ 87 căn nhà xây mới trong "Chiến dịch Quang Trung" do đơn vị đảm nhận đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ và được bàn giao cho người dân.

Công an Gia Lai về đích sớm Chiến dịch Quang Trung, dựng lại 87 mái ấm cho dân - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Gia Lai làm việc xuyên đêm, xuyên Tết Dương lịch để đẩy nhanh tiến độ, sớm bàn giao nhà cho nhân dân.

Trước đó, bão lũ liên tiếp xảy ra trong tháng 11-2025 đã làm hàng trăm căn nhà trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị sập, cuốn trôi hoàn toàn, khiến nhiều hộ dân rơi vào cảnh mất nơi ở. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh, Công an tỉnh Gia Lai triển khai "Chiến dịch Quang Trung" với mục tiêu hoàn thành nhà ở cho người dân trước Tết Nguyên đán 2026.

Gia Lai được Bộ Công an chọn là địa bàn trọng điểm triển khai chiến dịch. 

Ngày 26-11-2025, lễ khởi công xây dựng nhà và hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân được tổ chức tại phường Quy Nhơn Đông, mở đầu cho đợt thi công quy mô lớn tại 18 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Để bảo đảm tiến độ, sáng 1-1-2026, Công an tỉnh Gia Lai phát động đợt cao điểm 15 ngày đêm. 

Hơn 650 cán bộ, chiến sĩ cùng 150 lực lượng bảo đảm an ninh trật tự cơ sở được huy động, chia thành 87 tổ công tác, trực tiếp phụ trách từng căn nhà. Các tổ làm việc theo chế độ "3 ca, 4 kíp", không nghỉ lễ, Tết.

Sau 8 ngày thi công liên tục, toàn bộ 87 căn nhà đã hoàn thành, sớm hơn kế hoạch 23 ngày. Những ngôi nhà mới kiên cố, khang trang đã giúp hàng chục hộ dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Ngôi nhà đầu tiên được bàn giao cho ông Phạm Đình Ba (xã Tuy Phước Bắc) mở đầu cho chuỗi lễ bàn giao 87 căn nhà trên toàn tỉnh, trong không khí xúc động và phấn khởi của người dân.

Công an Gia Lai về đích sớm Chiến dịch Quang Trung, dựng lại 87 mái ấm cho dân - Ảnh 2.

Công an tỉnh Gia Lai bàn giao nhà mới cho người dân

"Chiến dịch Quang Trung" không chỉ ghi dấu bằng tiến độ thi công thần tốc mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng Công an nhân dân, góp phần khẳng định hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.

khởi công xây dựng công an tỉnh Bộ Công an Tinh thần trách nhiệm bảo đảm chất lượng
