Công an tỉnh Quảng Nam ra mắt "tổ công tác đặc biệt"

Ngày 15-3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa thành lập và tổ chức lễ ra mắt Tổ công tác 192 thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sau lễ ra mắt, các lực lượng nghiệp vụ đã diễu hành, biểu dương lực lượng trên các tuyến đường chính thuộc TP Tam Kỳ (Ảnh: Công an Quảng Nam)

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, từ ngày 1-3, Bộ Công an triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới (không bố trí công an cấp huyện). Thời gian đầu triển khai thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới, dự báo tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh sẽ diễn biến phức tạp, đặc biệt là "tội phạm đường phố".

Xuất phát từ tình hình đó, ngày 12-3, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác 192 của Công an tỉnh.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ ra mắt (Ảnh: Công an Quảng Nam)

Nhiệm vụ của Tổ công tác 192 là triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra kiểm soát (TTKS) để phát hiện, xử lý nghiêm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", kiên quyết trong đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật để tạo tính răn đe, không để xảy ra tình trạng bao che, bỏ lọt tội phạm.

Tổ công tác 192 được trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ, các phương tiện hiện đại như xe chuyên dụng, hệ thống liên lạc tiên tiến đảm bảo hoạt động, phản ứng nhanh chóng trước mọi tình huống.

Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đánh giá cao về quyết định thành lập Tổ công tác 192 của Công an Quảng Nam (Ảnh: Công an Quảng Nam)

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết thành viên Tổ công tác 192 là các chỉ huy, cán bộ chiến sĩ (CBCS) của phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Cảnh sát 113, Cảnh sát cơ động và Cảnh sát giao thông. Trong đó, phòng Cảnh sát hình sự, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được giao vai trò chủ công.

Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho rằng Công an tỉnh quyết định thành lập "tổ công tác đặc biệt" để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân là việc làm hết sức kịp thời, thể hiện được quyết tâm chính trị rất cao.