Công an TP HCM bắt 2 kẻ chuyên nghề "phù phép" xe máy

Ngày 27-1, Công an TP HCM cho biết đã bắt Nguyễn Hữu Như (SN 1984) và Nguyễn Hữu Oai (SN 1990). Đây là hai đối tượng nằm trong đường dây mua xe đã qua sử dụng, đục lại số khung, số máy "phù phép" thành xe mới.

Trước đó, sau khi mua xe không rõ nguồn gốc, Bùi Văn Tân (SN 1983, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) đã đem đến tiệm sửa xe thuê Như và Oai đục lại số khung, số máy.

Như và Oai bị Công an TP HCM bắt do liên quan đường dây tiêu thụ xe gian

Việc này nhằm hợp thức hóa, phù hợp với thông tin số khung, số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng. Mỗi xe được đục số khung, số máy, Tân trả cho Oai và Như 1 triệu đồng.

Sau đó, Tân mang xe đã được "phù phép" bán cho khách hàng. Từ chứng cứ thu thập được, Công an TP HCM đã bắt giữ Bùi Văn Tân và 9 đồng phạm.

Khi Tân bị bắt, Nguyễn Hữu Như và Nguyễn Hữu Oai đã bỏ trốn và bị truy nã. Biết không thể thoát, ngày 25-1, Như đến Công an xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đầu thú. Một ngày sau đó, Oai đến đầu thú tại Công an xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp.