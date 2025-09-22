HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an TP HCM bắt 2 TikToker Thuận Khùng và Minh Báo

HẠNH NGUYÊN

(NLĐO) - Công an TP HCM đã ra lệnh bắt 2 TikToker do có hành vi gây rối trật tự công cộng khiến nhiều người bức xúc

Ngày 22-9, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt để tạm giam 2 TikToker Lương Công Thuận (SN 1998) và Lê Văn Nhâm (SN 1992) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Lương Công Thuận là chủ tài khoản TikTok "Thuận Khùng Báo Đời" còn Lê Văn Nhâm là chủ tài khoản "Minh Báo Đời Yêu Em".

Kết quả điều tra ban đầu xác định, 2 TikToker này cùng một số người khác tổ chức livestream, thực hiện các hành vi "trả kèo" khiến nhiều nạn nhân cũng như cộng đồng mạng bức xúc.

Công an TP HCM ra lệnh bắt 2 TikToker Thuận Khùng và Minh Báo - Ảnh 1.

Công an TP HCM đã khởi tố Lê Văn Nhâm (trái) và Lương Công Thuận

Cụ thể, các đối tượng ra kèo với nhau thực hiện các hành vi phản cảm thậm chí quấy rối tình dục phụ nữ nơi công cộng rồi livestream cười cợt.

Các đối tượng thông báo trên tài khoản tiktok nếu muốn "livestream" thực hiện các "thử thách", tình huống như trên thì người xem phải trả tiền. Cụ thể, mỗi lần thực hiện có thể thu từ 3 - 5 triệu đồng. Sau đó, Thuận và Nhâm chia lợi nhuận theo thỏa thuận.

Trong một clip phát trực tiếp trên mạng xã hội, Lương Công Thuận đã tiến sát một phụ nữ đang đứng nơi công cộng chụp nguyên bánh kem vào mông nạn nhân.

Ở một clip khác, Lương Công Thuận cầm bánh kem bước ra đường hỏi một thanh niên: "Biết chữ này là chữ gì không" rồi ngay sau đó ụp bánh kem vào mặt thanh niên. Một clip trả kèo phát trực tiếp, Lương Công Thuận đã gõ cửa một ô tô rồi bất ngờ đổ túi bột mì vào xe.

Ngày 12-9, phát hiện 2 tài khoản tiktok trên cùng thực hiện livestream, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP HCM đã bắt giữ Lương Công Thuận (chủ tải khoản "Thuận khùng báo đời") khi đang thực hiện hành vi gây rối tại 1 khách sạn trên địa bàn Phường Thới An (TP HCM).

Công an TP HCM tiếp tục truy xét và chỉ trong chưa tới 24 giờ sau đã bắt giữ Lê Văn Nhâm (chủ tài khoản "Minh báo đời yêu em") khi đối tượng lẩn trốn.

Qua điều tra, Công an TP HCM xác định: Do cần tiền tiêu xài, Lương Công Thuận sử dụng tài khoản tiktok "Thuận Khùng Báo Đời", cùng Lê Văn Nhâm sử dụng tài khoản tiktok "Minh Báo Đời Yêu Em" đã nhiều lần cùng nhau bàn bạc, tổ chức dàn dựng các tình huống phản cảm, vi phạm pháp luật. Tại cơ quan công an, 2 TikToker đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Công an TP HCM khẳng định: Hành vi của các đối tượng là lệch chuẩn xã hội, thể hiện sự coi thường và vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự và văn hóa, đặc biệt khi các clip độc hại này được lan truyền đến giới trẻ.

Người dân, nhất là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức, không tham gia hoặc cổ xúy cho các nội dung nhảm nhí, câu view. Phụ huynh cần quan tâm, giáo dục con em sử dụng mạng xã hội lành mạnh, đúng pháp luật.

Công an TP HCM Tiktoker Thuận Khùng Minh Báo bắt tạm giam
    Thông báo