Công an TP HCM bắt 6 người phạm tội chuyên nghiệp

Ngày 3-11, Công an TP HCM cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam Vũ Đăng Rực (SN 1974, không nơi cư trú ổn định) và Nguyễn Ngọc Vân (SN 1981) về tội "Trộm cắp tài sản".

Liên quan đến vụ án, Công an TP HCM đã ra lệnh bắt để tạm giam Lục Quang (SN 1996), Hà Phú Lợi (SN 1990), Châu Ngọc Yến (SN 1994, vợ Lợi) và và Hà Khắc Vinh (SN 1988) về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Đồng thời, thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1995, người mà Lợi bán xe trộm cắp được).

Công an TP HCM bắt 6 người trong đường dây phạm tội chuyên nghiệp

Qua công tác điều tra, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự xác định nhóm đối tượng do Rực và Vân cầm đầu đã thực hiện 4 vụ trộm xe máy trên địa bàn TP HCM và tỉnh Đồng Nai.

Các vụ trộm diễn ra trước cổng trường học, nơi người dân thường lơ là trong việc trông giữ xe. Sau khi trộm được, Rực và Vân bán lại cho Lợi (đối tượng cầm đầu đường dây tiêu thụ xe gian).

Lợi móc nối với Lục Quang và Yến để tổ chức mua, bán, vận chuyển xe gian. Quang được thuê trực tiếp nhận và giao xe cho Lợi, mỗi chuyến nhận thù lao 1,5 triệu đồng; Yến hỗ trợ giao dịch, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm: 5 xe mô tô các loại, 6 điện thoại di động, nhiều đoản phá khóa, biển số giả… cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Tiếp tục mở rộng điều tra, xác định Lợi là người trực tiếp điều hành đường dây tiêu thụ, đồng thời Vinh đã mua lại xe gian của Lợi với giá rẻ dù biết rõ là tài sản phạm pháp.

Kết quả điều tra trên cho thấy sự chủ động, quyết liệt của Công an TP HCM nói chung và Công an xã Đông Thạnh nói riêng trong việc phát hiện, bóc gỡ các đường dây trộm cắp, tiêu thụ tài sản có tổ chức, liên tỉnh.