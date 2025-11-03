Công an TP HCM hướng dẫn góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng qua VNeID

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân tìm hiểu và đóng góp ý kiến đối với các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Công an TP HCM hướng dẫn cách gửi ý kiến góp ý qua ứng dụng VNeID như sau:
Bước 1: Tại màn hình điện thoại chọn biểu tượng VNeID.
Bước 2: Đăng nhập tài khoản VNeID của cá nhân muốn góp ý.
Bước 3: Tại trung tâm ứng dụng, click vào Banner "Góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng".
Bước 4: Chọn dự thảo các Báo cáo -> Đọc -> Góp ý.
Bước 5: Chọn đối tượng góp ý: Công dân/cán bộ/ đảng viên.
Bước 6: Chọn hình thức góp ý: Tán thành/ không tán thành/ đồng ý một phần...
Bước 7: Chọn "Gửi" Góp ý.
Bước 8: Xem lại góp ý của cá nhân tại dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
