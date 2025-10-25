Công an TP HCM bắt bà chủ lò chó

Ngày 25-10, Công an TP HCM cho biết đã bắt bà Phạm Thị Liên (SN 1967, quê Bắc Ninh) cùng Đặng Nhật Bằng (SN 2002), Nguyễn Thị Thúy An (SN 1999), Nguyễn Sinh Cơ (SN 1995) về các hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nguyễn Sinh Cơ

Bà Phạm Thị Liên (bìa phải) là chủ lò chó ở phường Trung Mỹ Tây, TP HCM



Thực hiện kế hoạch đấu tranh với tội phạm trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo trên địa bàn, rạng sáng 24-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đã bất ngờ kiểm tra hành chính lò mổ chó trên đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây.

Tang vật vụ án

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác bắt quả tang Nguyễn Sinh Gơ vừa sử dụng súng kích điện tự chế bắn trộm 4 con chó (tổng trọng lượng 51 kg); sau đó mang đến bán cho An và Bằng.

Clip Công an TP HCM kiểm tra lò chó do bà Phạm Thị Liên làm chủ



Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi sai phạm. Bằng và An được bà Liên giao nhiệm vụ thu mua chó từ các đối tượng trộm cắp mang đến bán, sau đó giết mổ, tiêu thụ.

Cơ quan công an đã thu giữ tại hiện trường 19 con chó đã chết (tổng trọng lượng 215 kg, trong đó có 4 con vừa bắt trộm); 1 bộ súng kích điện tự chế; 1 túi nilon chứa bột ớt (đối tượng khai dùng để chống trả lực lượng chức năng khi bị truy đuổi) và nhiều tang vật khác liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục truy xét tất cả các đối tượng liên quan, mở rộng điều tra làm rõ đường dây tiêu thụ chó trộm và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.







