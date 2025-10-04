Công an TP HCM tạm giữ hình sự bà chủ lò chó

Ngày 4-10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP HCM cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Trần Minh Trung (SN 2000) và Nguyễn Thành Vinh (SN 2002) về hành vi "trộm cắp tài sản"; Trần Thị Vân (SN 1984) về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Công an TP HCM tống đạt lệnh đối với các đối tượng

Tang vật vụ án

Công an TP HCM xác định Vinh và Trung đã nhiều lần bàn bạc, chuẩn bị công cụ trộm chó trên địa bàn. Rạng sáng 2-10, cả 2 dùng súng bắn điện tự chế và bình ắc quy, liên tiếp thực hiện 4 vụ trộm chó tại phường Lái Thiêu và phường Thuận An, với tổng cộng 4 con chó bị bắt trộm.

Công an TP HCM bắt quả tang 3 người đang mua bán chó

Sau khi thực hiện hành vi, Trung và Vinh mang số chó trên đến bán cho Trần Thị Vân. Vân thỏa thuận mua chó với giá 40.000 đồng/kg. Khi các đối tượng đang cân chó để giao dịch thì bị lực lượng công an kiểm tra, bắt quả tang.

Tang vật thu giữ gồm: 4 con chó vừa bị trộm cắp (đã chết), tổng trọng lượng gần 70 kg; 6 con chó khác do Vân đã mua từ nguồn không rõ lai lịch; 1 bộ súng bắn điện tự chế, bình ắc quy, bình xịt hơi cay, cuộn băng keo, balo, bao tải.

Theo kết quả định giá, tổng giá trị thiệt hại của 4 con chó bị trộm trong vụ việc là hàng chục triệu đồng.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản, vật nuôi…; kịp thời thông báo cho công an địa phương khi phát hiện các đối tượng nghi vấn để phối hợp xử lý.



