Công an TP HCM bắt bà chủ thẩm mỹ viện Ho.pital SW

Ngày 6-9, Công an TP HCM cho biết đã bắt Nguyễn Thị Hường (32 tuổi, chủ thẩm mỹ viện Ho.pital SW), Dương Tấn Long (nhân viên Marketing) và Nguyễn Minh Khải (32 tuổi) về tội "Lừa dối khách hàng".

Điều tra ban đầu thể hiện: Công an Thành phố phát hiện thẩm mỹ viện Ho.pital SW (địa chỉ: 49B Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TP HCM) do Hường làm chủ có nhiều sai phạm.

Cụ thể, thẩm mỹ viện này không được cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và các giấy phép trong hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ.

Công an TP HCM khám xét thẩm mỹ viện do Hường làm chủ

Tuy nhiên, Hường vẫn chỉ đạo cấp dưới thực hiện dịch vụ hút mỡ các vùng trên cơ thể cho hơn 500 khách hàng có nhu cầu; thu lợi bất chính gần 10 tỉ đồng.

Để thu hút khách hàng, Hường chỉ đạo đối tượng Dương Tấn Long đưa thông tin quảng cáo không đúng sự thật về các bác sĩ chuyên gia đang cộng tác với cơ sở.

Đồng thời, Hường thuê các cá nhân đóng giả người đến hút mỡ; làm mỡ người sau khi hút để đăng tải lên mạng xã hội.

Đáng chú ý, mặc dù chưa được cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa Phẩu thuật tạo hình thẫm mỹ nhưng Nguyễn Minh Khải vẫn được Hường thuê để thực hiện các ca hút mỡ cho khách hàng.