Công an TP HCM bắt bà chủ thẩm mỹ viện Ho.pital SW

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TP HCM bắt bà chủ thẩm mỹ viện Ho.pital SW

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TP HCM đã bắt khẩn cấp bà chủ thẩm mỹ viện Ho.pital SW cùng hai nhân viên để điều tra nhiều sai phạm

Ngày 6-9, Công an TP HCM cho biết đã bắt Nguyễn Thị Hường (32 tuổi, chủ thẩm mỹ viện Ho.pital SW), Dương Tấn Long (nhân viên Marketing) và Nguyễn Minh Khải (32 tuổi) về tội "Lừa dối khách hàng".

Công an TP HCM bắt bà chủ thẩm mỹ viện Ho.pital SW - Ảnh 1.

Nguyễn Minh Khải

Công an TP HCM bắt bà chủ thẩm mỹ viện Ho.pital SW - Ảnh 2.

Dương Tấn Long

Công an TP HCM bắt bà chủ thẩm mỹ viện Ho.pital SW - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Hường

Điều tra ban đầu thể hiện: Công an Thành phố phát hiện thẩm mỹ viện Ho.pital SW (địa chỉ: 49B Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TP HCM) do Hường làm chủ có nhiều sai phạm. 

Cụ thể, thẩm mỹ viện này không được cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và các giấy phép trong hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ. 

Công an TP HCM bắt bà chủ thẩm mỹ viện Ho.pital SW - Ảnh 4.

Công an TP HCM bắt bà chủ thẩm mỹ viện Ho.pital SW - Ảnh 5.

Công an TP HCM bắt bà chủ thẩm mỹ viện Ho.pital SW - Ảnh 6.

Công an TP HCM khám xét thẩm mỹ viện do Hường làm chủ

Tuy nhiên, Hường vẫn chỉ đạo cấp dưới thực hiện dịch vụ hút mỡ các vùng trên cơ thể cho hơn 500 khách hàng có nhu cầu; thu lợi bất chính gần 10 tỉ đồng.

Công an TP HCM khám xét thẩm mỹ viện do Hường làm chủ

Để thu hút khách hàng, Hường chỉ đạo đối tượng Dương Tấn Long đưa thông tin quảng cáo không đúng sự thật về các bác sĩ chuyên gia đang cộng tác với cơ sở.

Đồng thời, Hường thuê các cá nhân đóng giả người đến hút mỡ; làm mỡ người sau khi hút để đăng tải lên mạng xã hội. 

Đáng chú ý, mặc dù chưa được cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa Phẩu thuật tạo hình thẫm mỹ nhưng Nguyễn Minh Khải vẫn được Hường thuê để thực hiện các ca hút mỡ cho khách hàng.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP HCM thông báo các cá nhân nào là bị hại của vụ án Lừa dối khách hàng xảy ra tại cơ sở thẩm mỹ 49B Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TP HCM thì liên hệ với Công an TP HCM (địa chỉ: 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP HCM; SĐT điều tra viên thụ lý 0996.969.599) để được giải quyết theo quy định.

Tin liên quan

Công an TP HCM công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước

Công an TP HCM công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước

(NLĐO) - Công an TP HCM phối hợp với VKSND TP HCM công bố quyết định đặc xá đợt 2 năm 2025 của Chủ tịch nước

Công an TP HCM kêu gọi Dương Công Thuận ra đầu thú

(NLĐO) - Công an TP HCM xác định Dương Công Thuận có liên quan đến đường dây lừa đảo nên kêu gọi ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật

Công an TP HCM cảnh báo chiêu lừa có thể mất sạch tiền

(NLĐO) - Công an TP HCM vừa phát đi thông báo cảnh báo người dân một chiêu lừa mới nhất có thể khiến nạn nhân mất sạch tiền

Công an TP HCM thẩm mỹ viện Ho.pital SW
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo