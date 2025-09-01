Công an TP HCM công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước

Ngày 1-9, tại Trại Tạm giam Chí Hòa, Công an TP HCM đã công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước. Đến dự có lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP HCM.

Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an TP HCM phối hợp với VKSND TP HCM thẩm định, kiểm tra hồ sơ các phạm nhân đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ thuộc Công an TP HCM.

Công an TP HCM công bố quyết định đặc xá tại Trại tạm giam Chí Hoà

Đồng thời, 2 đơn vị đã trình Tiểu ban chỉ đạo về xét đặc xá cho các phạm nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Theo đó, đợt 2 năm 2025, Trại tạm giam Chí Hòa có 129 phạm nhân có đủ điều kiện được hưởng đặc xá.

Đây là những phạm nhân có nhiều cố gắng, tiến bộ, thực sự ăn năn, hối cải, tích cực học tập, lao động, trong quá trình cải tạo; đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn.

Số phạm nhân này thuộc 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá do Chủ tịch nước đã ký.

Việc đặc xá cho các phạm nhân nói trên, thể hiện chính sách khoan hồng, nhân văn, nhân đạo của Nhà nước, tạo điều kiện cho người lầm lỗi có cơ hội sớm trở về hòa nhập với cộng đồng, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội.