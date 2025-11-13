HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an TP HCM bắt khẩn cấp 2 thiếu niên làm loạn quán cà phê

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Hai thiếu niên làm loạn ở một quán cà phê khi đi tìm một người khác để giải quyết mâu thuẫn

Ngày 13-11, Công an TP HCM cho biết đã bắt khẩn cấp N.H.B.K (SN 2009) và N.T.Đ (SN 2009) ngụ xã Đông Thạnh) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Liên quan đến vụ việc, Công an xã Đông Thạnh (TP HCM) cho gia đình bảo lãnh T.T.T (SN 2010) và N.V.T (SN 2009) đồng thời phối hợp với nhà trường và địa phương để quản lý, giáo dục, ngăn ngừa tái phạm.

Công an TP HCM bắt khẩn cấp nhóm thiếu niên gây náo loạn quán cà phê - Ảnh 1.

Hai trong sô 4 thiếu niên bị Công an TP HCM bắt khẩn cấp

Trước đó, sáng 4-11, ông Đ.N.T. (ngụ phường Vườn Lài) đến Công an xã Đông Thạnh trình báo về việc có một nhóm bốn thanh thiếu niên mang theo dao tự chế, mã tấu và ná cao su bắn đạn bi, xông vào quán cà phê ở đường Huỳnh Thị Na (xã Đông Thạnh) tìm một người tên M. để “giải quyết mâu thuẫn”.

Không tìm được người cần gặp, nhóm đối tượng quay sang hăm dọa, bắn đạn bi và chém vào cửa nhà vệ sinh, bàn ghế trong quán, khiến nhiều khách đang ngồi uống cà phê hoảng loạn, bỏ chạy. Gây rối xong, nhóm này nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Clip nhóm thiếu niên làm loạn ở quán cà phê ở TP HCM

Ngay sau khi nhận tin, Công an xã Đông Thạnh đã phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM khẩn trương triển khai rà soát camera an ninh, truy tìm nhóm đối tượng gây rối.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng triệu tập và làm việc với 4 đối tượng gồm N.H.B.K, N.T.Đ, T.T.T và N.V.T.

Đồng thời, lực lượng công an thu giữ 2 xe mô tô và nhiều hung khí nguy hiểm như dao tự chế, mã tấu, ná bắn đạn bi.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với một người tên M,. Tối 3-11, cả nhóm rủ nhau chuẩn bị hung khí, đi tìm M tại quán cà phên trên để “giải quyết”.

Khi không gặp được người cần tìm, nhóm này hung hăng lục soát, đập phá và hăm dọa khách trong quán, sau đó bỏ đi. Hành vi của các đối tượng đã gây mất an ninh trật tự, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận tại khu vực xã Đông Thạnh, TP HCM


