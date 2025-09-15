HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

CSGT vào cuộc mật phục ghi hình, một con đường ở TP HCM lập tức vắng xe ben

Anh Vũ

(NLĐO) - Người dân cho hay xe ben 'hổ vồ', xe tải thường đậu hàng dài trên đường số 1, đường số 13 của phường Linh Xuân, TP HCM.

Sau thông tin "người dân TP HCM bức xúc về xe ben 'hổ vồ' ở phường Linh Xuân" đăng trên Báo Người Lao Động, lúc 21 giờ tối 14-9, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP HCM) ra quân mật phục ghi hình tại khu vực đường số 13, đường số 1, đường Kha Vạn Cân (phường Linh Xuân) xử lý xe vi phạm.

CSGT vào cuộc mật phục ghi hình, một con đường ở TP HCM lập tức vắng xe ben- Ảnh 1.

Con đường số 13, phường Linh Xuân cứ tối đến thường có xe ben, xe bồn đậu hàng dài. Song, tối 14-9 thì "vắng bóng".

Khác thường ngày, khu vực trên hoàn toàn "vắng bóng" xe ben "hổ vồ", xe bồn...

Đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết sẽ cử cán bộ túc trực ở khu vực trên để xử lý xe vi phạm 

"Từ đầu năm đến nay, Đội đã xử lý 82 trường hợp xe tải chạy đường cấm và 98 trường hợp xe tải vi phạm quá tải trọng" - đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết.

Trước đó, người dân phản ánh thời gian qua, tại đường số 1, 13 (đoạn giao đường Kha Vạn Cân), phường Linh Xuân, cứ tối đến là xe ben chở đất, đá,... xe bồn, xe tải lớn xếp hàng, thậm chí chạy vào đường cấm (đường nội đô) trước 22 giờ. Tình trạng này xảy ra đã lâu khiến người dân khu vực bức xúc, lo nguy cơ tai nạn giao thông.

CSGT vào cuộc mật phục ghi hình, một con đường ở TP HCM lập tức vắng xe ben- Ảnh 2.

Xe xếp hàng dài trên đường số 13, phường Linh Xuân được Báo Người Lao Động ghi nhận trước đó.

Đọc thông tin từ Báo Người Lao Động, bạn đọc bình luận bày tỏ bức xúc, đề nghị lực lượng chức năng phải sớm xử lý, phạt mạnh để dứt điểm tình trạng này.

Bạn đọc NamChau bình luận: "Người dân phản ánh vụ này đã lâu vì nguy cơ tai nạn giao thông, lẽ nào các cơ quan thẩm quyền lại không hay?".

Tài khoản "q**@gmail.com" nhắc lại: "Có lần xe tải chạy từ Hồ Văn Huê rẽ phải Hoàng Văn Thụ (TP HCM) thì CSGT thổi còi vì giờ cấm. Dù vậy, chẳng hiểu sao xe này sau đó lại tiếp tục chạy".

CSGT vào cuộc mật phục ghi hình, một con đường ở TP HCM lập tức vắng xe ben- Ảnh 3.

Tối 14-9, Đội CSGT Rạch Chiếc mật phục ghi hình thì xe tải lập tức "vắng bóng".

Tin liên quan

CSGT xử phạt 17 xe khách vi phạm với nhiều lỗi ở TP HCM

CSGT xử phạt 17 xe khách vi phạm với nhiều lỗi ở TP HCM

(NLĐO) - Một loạt xe khách vừa bị Đội CSGT Rạch Chiếc dừng xe kiểm tra và xử phạt.

Quảng Trị: Học sinh đi xe máy điện tử vong sau va chạm với xe ben

(NLĐO) - Vụ va chạm giữa xe ben và xe máy điện trưa 13-8 tại phường Đồng Hới (Quảng Trị) khiến một học sinh tử vong tại chỗ.

TP HCM: Va chạm với xe ben, 2 mẹ con tử vong thương tâm

(NLĐO) - Va chạm khiến 3 mẹ con ngã xuống đường, người mẹ và con gái 6 tháng tuổi tử vong tại chỗ.

lực lượng chức năng xe ben
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo