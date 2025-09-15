Sau thông tin "người dân TP HCM bức xúc về xe ben 'hổ vồ' ở phường Linh Xuân" đăng trên Báo Người Lao Động, lúc 21 giờ tối 14-9, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP HCM) ra quân mật phục ghi hình tại khu vực đường số 13, đường số 1, đường Kha Vạn Cân (phường Linh Xuân) xử lý xe vi phạm.

Con đường số 13, phường Linh Xuân cứ tối đến thường có xe ben, xe bồn đậu hàng dài. Song, tối 14-9 thì "vắng bóng".

Khác thường ngày, khu vực trên hoàn toàn "vắng bóng" xe ben "hổ vồ", xe bồn...

Đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết sẽ cử cán bộ túc trực ở khu vực trên để xử lý xe vi phạm

"Từ đầu năm đến nay, Đội đã xử lý 82 trường hợp xe tải chạy đường cấm và 98 trường hợp xe tải vi phạm quá tải trọng" - đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết.

Trước đó, người dân phản ánh thời gian qua, tại đường số 1, 13 (đoạn giao đường Kha Vạn Cân), phường Linh Xuân, cứ tối đến là xe ben chở đất, đá,... xe bồn, xe tải lớn xếp hàng, thậm chí chạy vào đường cấm (đường nội đô) trước 22 giờ. Tình trạng này xảy ra đã lâu khiến người dân khu vực bức xúc, lo nguy cơ tai nạn giao thông.

Xe xếp hàng dài trên đường số 13, phường Linh Xuân được Báo Người Lao Động ghi nhận trước đó.

Đọc thông tin từ Báo Người Lao Động, bạn đọc bình luận bày tỏ bức xúc, đề nghị lực lượng chức năng phải sớm xử lý, phạt mạnh để dứt điểm tình trạng này.

Bạn đọc NamChau bình luận: "Người dân phản ánh vụ này đã lâu vì nguy cơ tai nạn giao thông, lẽ nào các cơ quan thẩm quyền lại không hay?".

Tài khoản "q**@gmail.com" nhắc lại: "Có lần xe tải chạy từ Hồ Văn Huê rẽ phải Hoàng Văn Thụ (TP HCM) thì CSGT thổi còi vì giờ cấm. Dù vậy, chẳng hiểu sao xe này sau đó lại tiếp tục chạy".