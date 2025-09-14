Công an TP HCM cảnh báo một chiêu lừa, ai biết được phải tố giác ngay

Ngày 14-9, Công an TP HCM đã phát đi thông báo cảnh báo người dân về tình trạng xuất nhập cảnh trái phép lừa đảo lao động sang Campuchia.

Thời gian qua, Công an TPHCM ghi nhận tình trạng công dân xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, đặc biệt là sang Campuchia, diễn biến rất phức tạp.

Các đối tượng xấu lợi dụng sự thiếu hiểu biết, khó khăn về việc làm của người dân để dụ dỗ, lôi kéo bằng những lời mời chào hấp dẫn.

Đường dây mua bán người sang Campuchia bị Công an TP HCM triệt phá

Các băng nhóm lừa đảo thường dụ dỗ nạn nhân bằng việc quảng cáo công việc lương cao, làm văn phòng, không cần bằng cấp và thu nhập vài chục triệu mỗi tháng.

Theo Công an TPHCM, thực chất, đây là thủ đoạn lừa đảo nguy hiểm. Người dân khi vượt biên trái phép hoặc đi theo môi giới bất hợp pháp thường bị tịch thu giấy tờ, hộ chiếu, quản lý chặt chẽ.

Các đối tượng sẽ ép buộc lao động trong các đường dây đánh bạc, lừa đảo qua mạng. Ngoài ra, các đường dây lừa đảo còn đe dọa, hành hung, thậm chí phải nộp tiền chuộc để được thả về.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân việc xuất nhập cảnh trái phép là hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam, có thể bị xử phạt hành chính từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

"Người tham gia vào việc xuất nhập cảnh trái phép có nguy cơ bị trở thành nạn nhân của tội phạm có tổ chức, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng. Người dân, đặc biệt là những người trẻ tuyệt đối không nghe theo lời dụ dỗ đi lao động bất hợp pháp ở Campuchia hay bất kỳ quốc gia nào. Khi có nhu cầu đi lao động nước ngoài, chỉ liên hệ doanh nghiệp có giấy phép hợp pháp", Công an TP HCM khuyến cáo.

Ngoài ra, Công an TP HCM còn khuyến cáo thêm: Người dân cần chủ động tìm hiểu thông tin từ cơ quan chức năng, hệ thống cảnh báo chính thống trước khi quyết định.

Khi phát hiện các đối tượng có hành vi xấu, dụ dỗ người khác ra nước ngoài cần tố giác ngay cho cơ quan công an các đối tượng môi giới, tổ chức xuất nhập cảnh trái phép.