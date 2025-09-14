Công an TP HCM cảnh báo một chiêu lừa, ai biết được phải tố giác ngay

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TP HCM cảnh báo một chiêu lừa, ai biết được phải tố giác ngay

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TP HCM khuyến cáo người dân nếu biết loại tội phạm này cần báo ngay cho công an nơi gần nhất

Ngày 14-9, Công an TP HCM đã phát đi thông báo cảnh báo người dân về tình trạng xuất nhập cảnh trái phép lừa đảo lao động sang Campuchia.

Thời gian qua, Công an TPHCM ghi nhận tình trạng công dân xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, đặc biệt là sang Campuchia, diễn biến rất phức tạp. 

Các đối tượng xấu lợi dụng sự thiếu hiểu biết, khó khăn về việc làm của người dân để dụ dỗ, lôi kéo bằng những lời mời chào hấp dẫn.

Công an TP HCM cảnh báo một chiêu lừa, ai biết được phải tố giác ngay- Ảnh 1.

Đường dây mua bán người sang Campuchia bị Công an TP HCM triệt phá

Các băng nhóm lừa đảo thường dụ dỗ nạn nhân bằng việc quảng cáo công việc lương cao, làm văn phòng, không cần bằng cấp và thu nhập vài chục triệu mỗi tháng.

Theo Công an TPHCM, thực chất, đây là thủ đoạn lừa đảo nguy hiểm. Người dân khi vượt biên trái phép hoặc đi theo môi giới bất hợp pháp thường bị tịch thu giấy tờ, hộ chiếu, quản lý chặt chẽ.

Các đối tượng sẽ ép buộc lao động trong các đường dây đánh bạc, lừa đảo qua mạng. Ngoài ra, các đường dây lừa đảo còn đe dọa, hành hung, thậm chí phải nộp tiền chuộc để được thả về.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân việc xuất nhập cảnh trái phép là hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam, có thể bị xử phạt hành chính từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

"Người tham gia vào việc xuất nhập cảnh trái phép có nguy cơ bị trở thành nạn nhân của tội phạm có tổ chức, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng. Người dân, đặc biệt là những người trẻ tuyệt đối không nghe theo lời dụ dỗ đi lao động bất hợp pháp ở Campuchia hay bất kỳ quốc gia nào. Khi có nhu cầu đi lao động nước ngoài, chỉ liên hệ doanh nghiệp có giấy phép hợp pháp", Công an TP HCM khuyến cáo.

Ngoài ra, Công an TP HCM còn khuyến cáo thêm: Người dân cần chủ động tìm hiểu thông tin từ cơ quan chức năng, hệ thống cảnh báo chính thống trước khi quyết định.

Khi phát hiện các đối tượng có hành vi xấu, dụ dỗ người khác ra nước ngoài cần tố giác ngay cho cơ quan công an các đối tượng môi giới, tổ chức xuất nhập cảnh trái phép.

Công an TPHCM kêu gọi người dân tăng cường cảnh giác, chia sẻ thông tin này đến người thân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi lao động.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, liên hệ ngay công an địa phương hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TPHCM để được hỗ trợ kịp thời.Người dân tuyệt đối không xuất nhập cảnh trái phép vì sự an toàn của chính bạn và cộng đồng.

Tin liên quan

Công an TP HCM khuyến cáo một chiêu lừa đang diễn ra

Công an TP HCM khuyến cáo một chiêu lừa đang diễn ra

(NLĐO) - Công an TP HCM khuyến cáo người dân cẩn thận với các thông tin được đăng trên mạng xã hội, tránh bị lừa đảo

Công an TP HCM bắt giữ kẻ giật dây chuyền vàng của một phụ nữ bán dép

(NLĐO) - Một phụ nữ bán dép trên lề đường đã bị nam thanh niên áp sát giật dây chuyền vàng rồi tăng ga bỏ chạy, đối tượng bị Công an TP HCM bắt giữ ngay sau đó

Công an TP HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới: Chiếm quyền điện thoại

(NLĐO) - Công an TP HCM khuyến cáo tới người dân thủ đoạn chiếm quyền điện thoại, sau đó chiếm đoạt tài sản trong ngân hàng, ví điện tử của tội phạm

Công an TP HCM lừa Campuchia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo