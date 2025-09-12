Công an TP HCM khuyến cáo nóng sau vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TP HCM khuyến cáo nóng sau vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TP HCM khuyến cáo người dân cẩn thận với nhiều chiêu lừa đảo sau vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân xảy ra tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia

Ngày 12-9, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP HCM cho biết vụ việc rò rỉ nhiều thông tin cá nhân, như tài khoản ngân hàng liên quan đến dữ liệu cá nhân tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC), sẽ để lại nhiều hệ lụy.

Theo Công an TP HCM, đây là nguồn dữ liệu khổng lồ có thể bị các đối tượng lợi dụng để tiến hành những chiêu thức lừa đảo tinh vi hơn.

Công an TP HCM khuyến cáo nóng sau vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân - Ảnh 1.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cảnh giác với cuộc gọi lạ

Theo phân tích của lực lượng chức năng, thời gian tới, người dân có thể đối diện với các hình thức lừa đảo sau:

Kẻ gian sẽ giả mạo ngân hàng, CIC, cơ quan nhà nước gọi điện, nhắn tin, gửi email với đầy đủ họ tên, số CMND, số tài khoản… để thông báo "nợ xấu", "xác minh thông tin". Từ đó, các băng nhóm lừa đảo công nghệ cao sẽ dụ nạn nhân cung cấp mật khẩu, OTP.

Các đối tượng lừa đảo sẽ sử dụng chiêu lừa dịch vụ xóa nợ giả, nâng hạn mức thẻ. Chiêu lừa này sẽ nhắm vào sinh viên, công nhân đang có nhu cầu vay tiền nhanh, lãi suất thấp.

Ngoài ra, một chiêu lừa khác có thể diễn ra đó là kẻ gian lợi dụng thông tin cá nhân chi tiết để tạo lòng tin, yêu cầu chuyển tiền gấp.

Kẻ gian cũng sẽ có những cuộc gọi tự xưng công an, viện kiểm sát, tòa án, dọa "liên quan vụ án rửa tiền", ép người dân chuyển tiền vào "tài khoản an toàn".

Một chiêu lừa khác đó là gởi tin nhắn đến điện thoại, Zalo, Email chứa link độc hại. Băng nhóm lừa đảo sẽ dẫn dụ người dùng bấm vào đường dẫn giả mạo để đánh cắp thêm dữ liệu.

Các đối tượng mà tội phạm công nghệ cao nhắm đến đó là sinh viên, công chức, viên chức; người lớn tuổi, ít am hiểu công nghệ. Đây là những người sẽ nhận những cuộc gọi bằng lời mời vay vốn học tập, tạo việc làm thêm; thông báo nợ xấu, thông tin tín dụng giả; dẫn dụ nạn nhân nhấp vào đường link lạ.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM khuyến cáo người dân không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn, email.

"Người dân tuyệt đối không bấm vào link lạ; chỉ đăng nhập ứng dụng, website chính thức của ngân hàng. Kiểm chứng thông tin qua hotline hoặc trực tiếp tại ngân hàng, cơ quan chức năng. Không chuyển tiền "xác minh" vào tài khoản không rõ ràng. Tuyệt đối không tin quảng cáo "xóa nợ CIC", "vay nhanh lãi suất 0%". Đối với người lớn tuổi, gia đình nên nhắc nhở, hướng dẫn cách nhận biết cuộc gọi, tin nhắn lừa đảo" - Công an TP HCM khuyến cáo.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM nhấn mạnh: Sau vụ việc lộ dữ liệu lớn nhất từ trước đến nay, tội phạm mạng sẽ ngày càng tinh vi hơn vì chúng có trong tay thông tin thật của nạn nhân . Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động cập nhật cảnh báo từ lực lượng công an, ngân hàng và báo chí chính thống.

Tin liên quan

Công an TP HCM khuyến cáo một chiêu lừa đang diễn ra

Công an TP HCM khuyến cáo một chiêu lừa đang diễn ra

(NLĐO) - Công an TP HCM khuyến cáo người dân cẩn thận với các thông tin được đăng trên mạng xã hội, tránh bị lừa đảo

Công an TP HCM bắt giữ kẻ giật dây chuyền vàng của một phụ nữ bán dép

(NLĐO) - Một phụ nữ bán dép trên lề đường đã bị nam thanh niên áp sát giật dây chuyền vàng rồi tăng ga bỏ chạy, đối tượng bị Công an TP HCM bắt giữ ngay sau đó

Công an TP HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới: Chiếm quyền điện thoại

(NLĐO) - Công an TP HCM khuyến cáo tới người dân thủ đoạn chiếm quyền điện thoại, sau đó chiếm đoạt tài sản trong ngân hàng, ví điện tử của tội phạm

rò rỉ dữ liệu cá nhân Công an TP HCM lừa công nghệ cao
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo