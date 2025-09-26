Công an TP HCM điều tra vụ thanh niên khiến người đàn ông mất hơn 2 tỉ đồng

Ngày 26-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết đang điều tra vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 8-2025, ông L.V.T. (SN 1970) bị một thanh niên giả danh nhân viên điện lực yêu cầu cài ứng dụng ngành điện. Sau khi ông T. xác thực khuôn mặt trên ứng dụng thì toàn bộ 2,25 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng của ông bị mất sạch.

Công an TP HCM vào cuộc điều tra xác định số tiền của ông T. được chuyển đến tài khoản của Lê Đinh Thi (SN 2002, quê Gia Lai).

Công an TP HCM làm việc với Lê Đinh Thi

Tại cơ quan công an, Thi khai nhận rằng mình bị lôi kéo qua khu vực biên giới làm việc với mức lương 1.200 USD/tháng. Công việc là giả danh nhân viên điện lực, sau đó tham gia xác thực sinh trắc học phục vụ các giao dịch lừa đảo của đường dây này.

Công an TP HCM cảnh báo người dân cẩn thận trước những cuộc gọi từ người lạ, không làm theo hướng dẫn với những người không quen biết. Không làm theo hướng dẫn người xưng là nhân viên điện lực, ngân hàng, công an, toà án, viện kiểm sát...

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu, xác thực khuôn mặt hoặc vân tay... cho bất kỳ ai.

"Người dân không cài đặt ứng dụng, bấm vào những liên kết không rõ nguồn gốc; chỉ tải ứng dụng từ App Store hoặc Google Play. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất" - vẫn theo Công an TP HCM.

Trước đó, Tổng Công ty Điện lực TP HCM cho biết đã có thông báo gửi đến khách hàng về chiêu lừa của tội phạm công nghệ cao.

Theo đó, thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Tổng Công ty Điện lực TP HCM có thay đổi khu vực quản lý của Công ty Điện lực nên các thông tin trên hoá đơn tiền điện và các hồ sơ phát sinh có thay đổi từ ngày 1-7-2025.

Người dân cần cảnh giác trước các cuộc gọi nghi ngờ mạo danh "Điện lực" hoặc xưng danh là "Công ty điện lực" nhưng không nói rõ tên, địa bàn quản lý của Công ty Điện lực hoặc thông tin không rõ ràng, minh bạch.

Khách hàng cần hết sức cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thông tin sử dụng điện cho người lạ để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đồng thời liên hệ ngay tổng đài 1900545454 hoặc email cskh@hcmpc.com.vn; ứng dụng của Tổng Công ty Điện lực TP HCM hoặc fanpage...