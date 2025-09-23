Kiểm tra container, Công an TP HCM bắt ngay tài xế

Ngày 23-9, Công an TP HCM cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam Bùi Xuân Trọng (SN 1992) về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới"

Trước đó, ngày 10-9, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM đã phát hiện, kiểm tra và tạm giữ một xe container vận chuyển khoảng 40 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Công an TP HCM bắt tài xế sau khi kiểm tra container

Bước đầu, Công an TP HCM xác định: Ngày 8-9, tài xế Bùi Xuân Trọng được một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) thuê vận chuyển đường cát từ khu vực Cửa khẩu Hoa Lư (tỉnh Đồng Nai) về TP HCM với tiền công 8 triệu đồng.

Cùng ngày, Trọng điều khiển xe đầu kéo rơ mooc chở container rỗng xuất phát từ Khu công nghiệp Sóng Thần 2 đến khu vực Cửa khẩu Hoa Lư.

Tại đây, Trọng được một người đàn ông hướng dẫn đưa xe qua đường "tiểu ngạch" sang Campuchia nhận 800 bao đường cát, mỗi bao nặng khoảng 50 kg (tổng cộng khoảng 40 tấn) để chở về Việt Nam.

Để qua mặt cơ quan chức năng, Trọng đã nhận 1 biên bản giao nhận vận chuyển và 3 hóa đơn bán hàng ghi ngày 22-7 nhằm hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa.

Trọng đã chở số đường cát nói trên quay về Việt Nam qua đường mòn, né tránh Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Khuya 10-9, khi lưu thông trên Quốc lộ 13 (thuộc phường Phú An), xe của Trọng đã bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện và tạm giữ.