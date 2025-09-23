HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Kiểm tra container, Công an TP HCM bắt ngay tài xế

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TP HCM đã bắt tài xế sau khi kiểm tra một container chở hàng hoá từ biên giới vào nội địa Việt Nam

Ngày 23-9, Công an TP HCM cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam Bùi Xuân Trọng (SN 1992) về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới"

Trước đó, ngày 10-9, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM đã phát hiện, kiểm tra và tạm giữ một xe container vận chuyển khoảng 40 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Kiểm tra container, Công an TP HCM bắt ngay tài xế - Ảnh 1.

Công an TP HCM bắt tài xế sau khi kiểm tra container

Bước đầu, Công an TP HCM xác định: Ngày 8-9, tài xế Bùi Xuân Trọng được một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) thuê vận chuyển đường cát từ khu vực Cửa khẩu Hoa Lư (tỉnh Đồng Nai) về TP HCM với tiền công 8 triệu đồng. 

Cùng ngày, Trọng điều khiển xe đầu kéo rơ mooc chở container rỗng xuất phát từ Khu công nghiệp Sóng Thần 2 đến khu vực Cửa khẩu Hoa Lư. 

Tại đây, Trọng được một người đàn ông hướng dẫn đưa xe qua đường "tiểu ngạch" sang Campuchia nhận 800 bao đường cát, mỗi bao nặng khoảng 50 kg (tổng cộng khoảng 40 tấn) để chở về Việt Nam. 

Để qua mặt cơ quan chức năng, Trọng đã nhận 1 biên bản giao nhận vận chuyển và 3 hóa đơn bán hàng ghi ngày 22-7 nhằm hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa.

Trọng đã chở số đường cát nói trên quay về Việt Nam qua đường mòn, né tránh Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Khuya 10-9, khi lưu thông trên Quốc lộ 13 (thuộc phường Phú An), xe của Trọng đã bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện và tạm giữ.

Công an TP HCM truy nã Dương Huệ Tính

Công an TP HCM truy nã Dương Huệ Tính

(NLĐO) - Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP HCM đang truy nã Dương Huệ Tính, người dân biết thông tin báo ngay cho công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất

Công an TP HCM bắt 5 người khi kiểm tra một căn nhà

(NLĐO) - Công an TP HCM kiểm tra một căn nhà trên địa bàn phường Thới An, phát hiện nhiều người sang chiết hóa chất không rõ nguồn gốc vào vỏ chai, can nhựa...

Công an TP HCM cảnh báo nếu làm việc này sẽ bị xử lý tội "Rửa tiền"

(NLĐO) - Công an TP HCM khuyến cáo người dân không nghe theo lời của người lạ, nếu thực hiện sẽ bị xử lý.

