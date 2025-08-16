Công an TP HCM đột kích nhiều địa điểm, bắt khẩn cấp 8 người

Ngày 16-8, Công an TP HCM cho biết đã bắt 8 người để điều tra hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Tám người bị bắt gồm: Nguyễn Nho Hùng, Nguyễn Doãn Tú, Lê Phước Thành, Nguyễn Văn Chương, Lâm Nhật Trường, Mai Văn Tuấn Đạt, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Bá Vinh.

Nhóm người vừa bị Công an TP HCM bắt

Trước đó, cuối tháng 7-2025, Đội 2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM kiểm tra kho hàng không số tại đường Xuân Thới Sơn 35A, Ấp 22, xã Xuân Thới Sơn, TP HCM.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ông Hùng cùng 4 người khác đang sang chiết, nạp khí gas trái phép vào các bình gas.

Tang vật vụ án bị Công an TP HCM phát hiện

Qua đấu tranh, Công an TP HCM xác định Mai Văn Tuấn Đạt, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Bá Vinh đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Nhóm Hiếu khai, tháng 3-2025, các đối tượng này thuê kho bãi, mua container rỗng, lắp đắp hệ thống sang chiết, nạp gas và thuê nhân công sang chiếc gas trái phép, mỗi ngày bán ra hàng trăm bình gas giả các loại.

CLIP Công an TP HCM khám xét nhiều địa điểm chiết gas trái phép

Từ khi hoạt động đến nay, Đạt, Vinh, Hiếu đã chỉ đạo các nhân công sản xuất, bán ra thị trường khoảng 1000 tấn gas, thu lợi hơn 500 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm là nhà kho, chỗ ở của các đối tượng trên, thu giữ 213 bình gas thành phẩm; hàng trăm vỏ bình, nhiều xe bồn chứa gas, hệ thống máy bơm, máy khò,… để phục vụ việc sang chiết, làm giả 09 nhãn hiệu gas chính hãng.

Quá trình điều tra cũng xác định các đối tượng và kho hàng trên không được cấp phép, không được các công ty gas chính hãng ủy quyền sản xuất, sang chiết; số niêm màng co, tem chống hàng giả thu giữ là giả.