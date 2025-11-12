Công an TP HCM dùng xe chuyên dụng đưa mẹ bầu chuyển dạ đến bệnh viện

Ngày 12-11, Công an TP HCM cho biết trưa cùng ngày, trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ công tác Công an phường Phú Thọ khi đến khu vực số 70 Lữ Gia đã phát hiện một người phụ nữ tên N.T.M.T. có dấu hiệu chuyển dạ.

Không ngần ngại, các cán bộ trong tổ tuần tra đã dùng xe chuyên dụng chở chị T. đến Bệnh viện Hùng Vương cấp cứu an toàn, đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Theo Công an TP HCM, hành động nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm ấm áp, thể hiện tinh thần "vì Nhân dân phục vụ" của người chiến sĩ công an nhân dân giữa đời thường, góp phần lan tỏa và cụ thể hóa phong trào thi đua "3 nhất" bằng những việc làm thiết thực, nhân văn.

