Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Giám đốc Công an TP HCM, từ trần

Ngày 10-11, Công an TP HCM cho biết Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng (SN 1949, quê quán Long An, nay là tỉnh Tây Ninh), nguyên Giám đốc Công an TP HCM đã từ trần lúc 12 giờ 30 phút, ngày 9-11 (nhằm ngày 20 tháng 9 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 76 tuổi.

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II - Bộ Công an, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, nguyên Giám đốc Công an TP HCM; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng được Nhà nước và các cơ quan tặng nhiều phần thưởng cao quý, gồm: Huân chương Quyết thắng hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương Hữu nghị do Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận.

Linh cữu quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia (phía Nam), địa chỉ: số 05 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TP HCM.

Lễ viếng lúc 9 giờ ngày 10-11; Lễ truy điệu lúc 6 giờ 30 phút ngày 12-11 (nhằm ngày 23 tháng 9 năm Ất Tỵ). Linh cữu sau đó được đưa đi an táng tại Nghĩa trang TP HCM (Nghĩa trang Lạc Cảnh, phường Linh Xuân).