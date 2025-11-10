Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Giám đốc Công an TP HCM, từ trần

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Giám đốc Công an TP HCM, từ trần

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Giám đốc Công an TP HCM, đã từ trần, thọ 76 tuổi

Ngày 10-11, Công an TP HCM cho biết Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng (SN 1949, quê quán Long An, nay là tỉnh Tây Ninh), nguyên Giám đốc Công an TP HCM đã từ trần lúc 12 giờ 30 phút, ngày 9-11 (nhằm ngày 20 tháng 9 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 76 tuổi.

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II - Bộ Công an, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, nguyên Giám đốc Công an TP HCM; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Giám đốc Công an TP HCM từ trần - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Giám đốc Công an TP HCM

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng được Nhà nước và các cơ quan tặng nhiều phần thưởng cao quý, gồm: Huân chương Quyết thắng hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương Hữu nghị do Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận.

Linh cữu quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia (phía Nam), địa chỉ: số 05 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TP HCM.

Lễ viếng lúc 9 giờ ngày 10-11; Lễ truy điệu lúc 6 giờ 30 phút ngày 12-11 (nhằm ngày 23 tháng 9 năm Ất Tỵ). Linh cữu sau đó được đưa đi an táng tại Nghĩa trang TP HCM (Nghĩa trang Lạc Cảnh, phường Linh Xuân).

Tin liên quan

CLIP: Công an TP HCM lấy lời khai TikToker Đoàn Quốc Việt

CLIP: Công an TP HCM lấy lời khai TikToker Đoàn Quốc Việt

(NLĐO) - Sau khi bị Công an TP HCM bắt, TikToker Đoàn Quốc Việt khai rằng rất hối hận vì hành vi của mình và mong được tha thứ

Công an TP HCM khuyến cáo thông tin quan trọng

(NLĐO) - Khuyến cáo cảnh báo công tác bảo vệ tài sản, đặc biệt là vật tư xây dựng có giá trị cao, tại các khu vực công nghiệp

Hành trình bắt giữ đối tượng 11 năm trốn truy nã của Công an TP HCM

(NLĐO) - Đối tượng trốn truy nã suốt 11 năm, thay đổi liên tục nơi ở và tìm cách che giấu nhưng đã bị các trinh sát Công an TP HCM truy vết, bắt giữ

công an Công an TP HCM Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo